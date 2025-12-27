女優の天海祐希（58）が26日に公開されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。主演している「緊急取調室」撮影時で一番恥ずかしかったNGを語った。

26日公開の映画「緊急取調室 THE FINAL」（監督常廣丈太）の出演者がゲームを行い、負けた人が罰ゲームで「緊急取調室」での一番恥ずかしいNGを告白するもの。

天海は「スーツを着て準備してたんですけど、そのスーツのパンツと、ジャージのパンツの丈具合と細み具合、あと色合いも似てたのよ。それでもう、あ、呼ばれたと思って上着て行ったら、なんか楽だなと思って。なんか楽だよと思ってプって見たら…あれジャージじゃんと。“ちょっと、着替えてくる。ジャージだった”って言ったの」と語った。

田中哲司は「あれ、気を使って“かっこよかった”って言ったけどダサかったです」と言うと、塚地武雅は「ちょうど昼休憩を挟んだんですよね。昼休憩中、パンツの線が崩れないように、天海さんは多分ジャージに…」と説明。

天海は、この日集まった男性陣を見回し「履き替えてないんですか？休憩中に！嘘でしょ！衣装さんが一生懸命アイロンをかけてくれるやつが！本当に？」と着替えていないことに驚きを隠さず。

小日向文世は「俺なんかずっとだよね」と言い、でんでんも「朝から晩まで」と笑っていた。