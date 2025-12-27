【きょうから】“くじ形式”「福舞トミカ」全6種、12・27発売 2026年干支「午（馬）」イメージの「ランサーエボリューションIV」ほか
タカラトミーはきょう27日、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の新商品として、新年を祝うくじ形式の「福舞トミカ」全6種を販売する。購入時に種類は選べない、3歳以上が対象、価格は770円（税込）。
【画像】“富の守り神”「金の鰐（わに）」を乗せたモデルも…（福舞トミカ一覧）
「福舞トミカ」は、2013年から展開している「日本らしさ」「正月らしさ」を軸にした「トミカ」の新春向け商品「初春トミカ」シリーズの12作目。「福舞トミカ」というネーミングには、「たくさんの福」が踊り舞うような幸福な年になるようにと願いが込められている。
今年は、2026年の干支「午（うま）」や「シマエナガ」「白狐（びゃっこ）」「麒麟（きりん）」「蟹（かに）」といったトミカに初登場する5種と、「金のわに」1種を加えた全6種類の縁起の良いモチーフをラインアップ。「それぞれに意味が込められている6種のモチーフ」「マット塗装をベースに細やかな金の装飾」「新年を祝うくじ形式」など、日本文化やお正月の魅力が詰まっている。
なお同商品は、アジア8の地域（日本、中国、台湾、香港、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム）で発売を予定している。日本以外のアジア7地域に関しては順次入荷となる。
【新年を祝うくじ形式の「福舞トミカ」全6種】
●【午（うま）】 三菱 ランサーエボリューションIV
午：2026年干支
大地を駆け巡る午（馬）をイメージしました。ボンネット部分に「午」の文字を入れている。
サイズ：W３０×H２４×D７４.４ｍｍ
アクション：サスペンション
●【シマエナガ】 ダイハツ ムーヴ キャンバス
シマエナガ：幸福の鳥として親しまれるかわいい小鳥
トミカボディに“雪の妖精”とも言われる小鳥「シマエナガ」をデザイン。ルーフに 初春の文字を入れている。
サイズ：W２７.５×H２９.５×D６１ｍｍ
アクション：無
●【白狐（びゃっこ）】 日産 フェアレディ Z
白狐：人々に幸運をもたらす白い狐
白狐をイメージした白いボディと赤いルーフに幸運を運ぶ白狐のデザインを入れ、車体横にはお正月をイメージした扇と梅のデザインを入れている。
サイズ：W３２.３×H２３.８×D７３.７ｍｍ
アクション：サスペンション 左右ドア開閉
●【麒麟（きりん）】 トヨタ AE86 スプリンタートレノ
麒麟：幸福をもたらす象徴とされる神獣
太平の世の象徴とされ、１日に千里もの距離を走り抜ける麒麟をイメージ。幸福を運びかけめぐる麒麟をボンネットにデザインしている。
サイズ：W２８×H２６×D７２ｍｍ
アクション：サスペンション、左右ドア開閉
●【蟹】 軽装甲機動車
蟹：子孫繁栄、幸福の意味をもつ蟹
蟹がはさみを動かし幸運を招く姿を車体にデザイン。クリアレッドのタイヤは 水辺にいる蟹をイメージしている。
サイズ：W３２.３×H３２×D６８.３ｍｍ
アクション：サスペンション、左右ドア開閉
●【金のわに】 UD トラックス クオン（金のわにトラック）
わに：金運・幸運
富の守り神と言われる幸運の金の鰐（わに）を乗せたトラックを表現している。パネルにも金の鰐（わに）をデザインしている。
サイズ：W２5×H３８×D７７.５ｍｍ
アクション：無
【画像】“富の守り神”「金の鰐（わに）」を乗せたモデルも…（福舞トミカ一覧）
「福舞トミカ」は、2013年から展開している「日本らしさ」「正月らしさ」を軸にした「トミカ」の新春向け商品「初春トミカ」シリーズの12作目。「福舞トミカ」というネーミングには、「たくさんの福」が踊り舞うような幸福な年になるようにと願いが込められている。
なお同商品は、アジア8の地域（日本、中国、台湾、香港、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム）で発売を予定している。日本以外のアジア7地域に関しては順次入荷となる。
【新年を祝うくじ形式の「福舞トミカ」全6種】
●【午（うま）】 三菱 ランサーエボリューションIV
午：2026年干支
大地を駆け巡る午（馬）をイメージしました。ボンネット部分に「午」の文字を入れている。
サイズ：W３０×H２４×D７４.４ｍｍ
アクション：サスペンション
●【シマエナガ】 ダイハツ ムーヴ キャンバス
シマエナガ：幸福の鳥として親しまれるかわいい小鳥
トミカボディに“雪の妖精”とも言われる小鳥「シマエナガ」をデザイン。ルーフに 初春の文字を入れている。
サイズ：W２７.５×H２９.５×D６１ｍｍ
アクション：無
●【白狐（びゃっこ）】 日産 フェアレディ Z
白狐：人々に幸運をもたらす白い狐
白狐をイメージした白いボディと赤いルーフに幸運を運ぶ白狐のデザインを入れ、車体横にはお正月をイメージした扇と梅のデザインを入れている。
サイズ：W３２.３×H２３.８×D７３.７ｍｍ
アクション：サスペンション 左右ドア開閉
●【麒麟（きりん）】 トヨタ AE86 スプリンタートレノ
麒麟：幸福をもたらす象徴とされる神獣
太平の世の象徴とされ、１日に千里もの距離を走り抜ける麒麟をイメージ。幸福を運びかけめぐる麒麟をボンネットにデザインしている。
サイズ：W２８×H２６×D７２ｍｍ
アクション：サスペンション、左右ドア開閉
●【蟹】 軽装甲機動車
蟹：子孫繁栄、幸福の意味をもつ蟹
蟹がはさみを動かし幸運を招く姿を車体にデザイン。クリアレッドのタイヤは 水辺にいる蟹をイメージしている。
サイズ：W３２.３×H３２×D６８.３ｍｍ
アクション：サスペンション、左右ドア開閉
●【金のわに】 UD トラックス クオン（金のわにトラック）
わに：金運・幸運
富の守り神と言われる幸運の金の鰐（わに）を乗せたトラックを表現している。パネルにも金の鰐（わに）をデザインしている。
サイズ：W２5×H３８×D７７.５ｍｍ
アクション：無