日本ハムの中島卓也内野手（34）が26日、エスコンフィールドで自主トレを行い、“旧友”の復帰を歓迎した。今オフにソフトバンクを自由契約となっていた有原航平投手（33）が6年ぶりの古巣復帰を決断したことについて、正式発表はまだだが「本当に決まれば素直にうれしい。やっぱり、頼もしいじゃん」と手放しで喜んだ。

有原がポスティングでメジャー移籍した20年まで6年間、ともにプレー。特に16年には中島が不動の遊撃として全143試合に出場し、有原は11勝を挙げるなど日本一に貢献した。入団時から可愛がってきた後輩の一人でもあり、中島は「有原はテンポが良かったから、後ろで守っていて守りやすかったよね」と笑顔で振り返る。

23年に国内復帰した際、ライバル球団のソフトバンクへ移籍。寂しさはあったが、チームが離れても交流は続いていた。今オフも有原から「日本ハムに戻ったらご飯おごってください」と、連絡が来たという。中島は「逆でしょ！俺がおごってもらおう」と、冗談交じりに話していた。

西川に続き、16年の日本一を知るメンバーが復帰。「先発陣はもちろん、チームは活性化するはず。もう一度、シーズン通して1軍で貢献できるように」と中島は言う。若手主体のチームの中、ベテランがもうひと花咲かせてみせる。（清藤 駿太）