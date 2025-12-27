相葉雅紀、長嶋一茂・木村カエラ・ヒロミと“保護犬合同ボランティア” 有吉弘行＆有働由美子はミルクボランティア
きょう27日放送の日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園』は、番組初の4時間スペシャル（後7：00〜後10：54）となる。
【番組カット】有吉弘行が笑顔に…ミルクボランティアに励む様子
同番組では、保護犬や保護猫のリアルな現状を紹介する。MCを相葉雅紀、ナレーターなどを有働由美子が務め、今回は、ヒロミ、長嶋一茂、有吉弘行、ダイアン・津田篤宏、木村カエラ、氷川きよしら豪華ゲストが出演する。
相葉と一茂は、茨城県の動物保護施設に出向き、合同ボランティアに取り組む。また、動物好きで有名なカエラ、ヒロミも超強力な助っ人として参加し、相葉＆カエラペアはトリミング、一茂＆ヒロミペアは散歩を通して、施設の保護犬たちを喜ばせる。しかし、一茂が散歩した保護犬に相葉＆カエラがトリミングを試みるも、牙をむき始め、中断を余儀なくされるハプニングも。それでも動物愛の強い助っ人3人は、保護犬にとって何が一番良い方法なのか悟り、合同ボランティアを推し進めていく。
さらに、有働は生まれて間もない赤ちゃん犬の母親代わりとなってミルクを与え、命をつなぐ通称“ミルクボランティア”に挑戦。“ミルクボランティア”は、育児放棄や捨てられた犬など、何らかの事情で母犬からお乳をもらえなくなった赤ちゃん犬を相手に、夜を徹して数時間おきにミルクを与えるハードなボランティア。このハードなボランティアに3年連続でNHK紅白歌合戦の司会を務める国民的MC・有吉が名乗りを上げた。
有吉は、小学生のころ、拾った野良犬が8匹の赤ちゃんを産み、それぞれ飼い主が見つかるまでお世話したという大の犬好き。愛犬を溺愛する有働とともに、終始ほおを緩ませながら「かわいい」を連発する有吉は、普段のキャラからは想像もつかない貴重な姿となる。
