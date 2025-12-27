「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

落馬がなければどうだったのか−。頂点を決めるジャパンＣで、観衆にそう思わせたアドマイヤテラ。あの悔しさを力に変え、１年の総決算レースで今度こそ頂点を目指す。「もともと調教は動くタイプじゃないですが、馬場に出るとハツラツとしていてすごくいいですよ」と大江助手は状態の良さに目を細める。「前走の落馬で心配された精神的な疲れやダメージもないです」と万全の態勢で大一番へ送り込む。

有馬記念の芝２５００メートルというコースはスタミナはもちろん、３角で自ら動いて行ける自在性も要求される。「超一線級に比べてしまいの脚は劣るので、中山の方が特性を生かせます」と同助手。早めに仕掛けて３着に粘りこんだ昨年の菊花賞が、この馬の持ち味を最も生かせる形。そんなレースをするには、これ以上ない舞台と言える。

発進は外めの１３番枠から。数々の名馬が、過去に泣かされてきた外枠に難しい顔を見せながらも「それでも勝つのが友道厩舎です」とチーム力にプライドを持ち、強く言い切った大江助手。「枠なりに出て、内を見ながら競馬ができますから」と前向きに捉える姿勢が、国内外でＧ１・２５勝を挙げる名門の考え方だ。

２走前から川田に手綱が戻り、今回もコンビ継続で臨む。「よく知ってくれているジョッキー。相性が良くて心強いですね。大舞台の経験があるジョッキーですから、一発やってくれると思います」と強い信頼を置く。鞍上は悲願のグランプリ初制覇へ、厩舎は直前でドウデュースが出走を取り消した昨年の忘れ物を取りに−。ドラマが今、幕を開ける。