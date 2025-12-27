¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û½ù¼ãô¦¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì²ÄÈÝ¡¡¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤ÎÊÖÅú¤ËÂæÏÑÁ´ÅÚ¤¬ÃíÌÜ¡ÖµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡×
¡¡Âë¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤ËÂæÏÑÁ´ÅÚ¤¬°ÂÅÈ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿½ù¼ãô¦Åê¼ê¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡á£²£µ¡Ë¤¬£²£¶Æü¤ËÂæËÌ»ÔÆâ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£Ì¾Ìç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿½ù¼ãô¦¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡Ê£Ã£Ð£Â£Ì¡Ë¤ÎÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤«¤é³¤³°°ÜÀÒÀ©ÅÙ¤ò¿½ÀÁ¡£·ã¤·¤¤ÆüÊÆÁèÃ¥Àï¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿Ëö¤Ë¡¢Âë¤¬À¿°Õ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£·ÀÌóÆâÍÆ¤Ï£³Ç¯Áí³Û£±£µ²¯±ßÄ¶¡£¤µ¤é¤Ë¾ùÅÏ¶â¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤Èµð³ÛÅê»ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£±£¸¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ç¡ÖÂæÏÑ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡£ÍÇ½¤ÊÁª¼ê¤¬É¬¤º¤·¤â¹â¹»Â´¶È¸å¤¹¤°¤Ë³¤³°¤Ø¹Ô¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï£Ã£Ð£Â£Ì¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤½¤³¤«¤é³¤³°¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ»¤â¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È½ê¿®É½ÌÀ¡£¸å¿Ê¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢ÂæÏÑµå³¦¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ëºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í±¦ÏÓ¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤ÎÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É£Ã£Ð£Â£Ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¡£ÍèÇ¯£³·î³«ºÅ¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Ç¤ÏÂæÏÑÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Îµî½¢·èÄê¸å¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¡Ö½ù¼ãô¦¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÎÀ®¿ÍÃËÀ¤Ë¤ÏºÇÄ¹£±Ç¯¤Î¡ÖÊ¼ÌòµÁÌ³¡×¤¬¤¢¤ë¡£½ù¼ãô¦¤Ï£²£³Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌÀ©ÅÙ¤Ç¡¢´ü´Ö¤¬£±£²Æü¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï£µÇ¯´Ö¡¢ÂåÉ½³èÆ°¤òµñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ï³¤ì¤Ê¤¯£×£Â£Ã½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤¬¡Ö¸Î¾ã¡×¤òÍýÍ³¤ËÂåÉ½¶¡½Ð¤òµñ¤à¥±¡¼¥¹¤¬»¶¸«¡£Íè½Õ¤ËºÇ¶¯¥Á¡¼¥à·ëÀ®¤òË¾¤àÂæÏÑµå³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ïµ¤¤ò¤â¤ß¡¢Âë¤Î£×£Â£Ã¤Ø¤Î¶¨ÎÏ»ÑÀª¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï£±£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÊóÆ»¿Ø¤¬½¸·ë¡£¶ÛÄ¥´¶¤¬ºÇ¤âÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âë¤ÎÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¡¦¾ëÅç·ò»Ê£Ã£Â£Ï¡Ê£´£¹¡Ë¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿£×£Â£Ã´ØÏ¢¤Î¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¡£ÊÖÅú¤Ï¡Ö£×£Â£ÃÁª½Ð¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¦Êý¸þ¤Ç¤¹¡×¡£Èó¶¨ÎÏÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¡£À¸Ãæ·Ñ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿ÌÀ³Î¤Ê»ÑÀª¤ÏÁª¼êËÜ¿Í¡¢ÂæÏÑµå³¦¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ü°Æ¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑ¤Î»êÊõ¤¬Ê¡²¬¤Ç»×¤¦Â¸Ê¬¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£