レスリングの須崎優衣、新たな愛車を報告

レスリング女子50キロ級金メダリストで、世界選手権を4度制覇した須崎優衣が黒い高級車と並んだ姿に、ファンから「かっこいい」「凄いですね」と驚きの声が上がっている。

マットの上とは違う、優しげな姿でほほえんだ。花束をもらった須崎が並んでいるのは黒い愛車。「Audi松戸店様 からサポートして頂けることになりました Audi様と共に更なる高みを目指して頑張ります」と自身のインスタグラムで報告した。

アウディ公式サイトによると、愛車は「Audi Q3 35 TFSI advanced」とみられ、国内での価格は525万円。ファンからは投稿に驚きの声が。「かっこいいですね」「凄いですね」「かっこいい。めちゃくちゃ似合ってます」「応援してるのでアジア大会で金メダル取れるよう頑張ってください」とコメントが集まった。

須崎は2021年の東京五輪で50キロ級金メダル、昨夏のパリ五輪でも銅メダルに輝いた。その後は1年ほど競技を離れたものの、12月の全日本選手権で同級を制覇。2028年の五輪へ再スタートを切っている。



（THE ANSWER編集部）