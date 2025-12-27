「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」などのヒット曲で知られる歌手の岡本真夜（５１）がデビュー３０周年の今年、歌手生命を断念せざるをえないような状態から奇跡の復活。来年には本格的な復活を知らしめるライブツアーを行う。そんな岡本が苦闘の日々を振り返るとともに、ツアーへの意気込みを余すところなく語った。

ーーどんな状態だった

岡本 ２０１０年にメニエール病で歩けないほど目まいがひどく、音も聞こえづらくて。薬で落ち着いて活動を再開していたんですけど、いつからか声も出しづらいという自覚がありました。病院で検査をしても異常なしで、原因がわからなかったんです。去年、マネジャーから「耳、聞こえてないんじゃないですか」と指摘され、聴力検査をしたところ右耳が聞こえづらい状態だったことがわかったんです。

ーー歌手で聴力に問題があるのは厳しい

岡本 １０年当時「もう大丈夫です」とお医者さまに言われ、治ったつもりでいたので、ビックリでした。完治しない病気なんですね。片耳が聞こえづらいという自覚はなかったんですよ。でも、ピッチ（音の高さ）が昔より悪くなっているのは、わかっていました。その理由もわからない。思うように歌えないのは苦しかったです。ボイストレーナーの先生に発声障害と言われたりもして希望がなかった状態で、去年の夏ぐらいに「３０周年が終わったら引退しようかな」と考えるほどでした。

ーーそんな中で希望が見えた

岡本 新しいボイストレーナーと出会って「発声障害じゃないと思います。たぶん体の使い方が崩れてしまって、それを直せば昔の声が出る」と。それで体の角度や舌の位置を指導どおりやってみると、一瞬だけど昔の声が出たんです。泣けてきちゃって。

ーー今はどれぐらい戻った

岡本 ２０００年代の初頭、０３年ぐらいの声でしょうか。１９９８年の声質が目標なんで、ボイストレーナーの先生を信じてもっと頑張っていきます。

ーーニューミニアルバム「ｓｉｎｇｅｒ―ｓｏｎｇｗｒｉｔｅｒ］」が来年２月２５日にリリースされる

岡本 ３０年の集大成。ファンの皆さんが待ってくれているのでそこに応えたいな、と。

ーーツアーも

岡本 ポンポンと（単発で）やってはいたんですが、ツアーとなるとコロナ前、７、８年ぶりでしょうか。２６年４月４日に地元の高知県四万十市から４か所回ります。３０年ということでベストの選曲にしようと思います。思い出に浸ってもらうと同時に楽しく歌っている私を見ていただけたら。

ーー話は変わるが、今ハマっていることは

岡本 ステージ衣装のリメイクですかね。昔から裁縫が好きだったんですけど、やってる時は無心になれるじゃないですか。そのときにメロディーが降りてきたりもするし。一石二鳥なんです（笑）。

ーーこれからはよくなっていくばかり

岡本 そうですね。１２月６日に東京で３０周年ライブをやった時に、最初から泣いている方もいっぱいいて…。だからファンへの恩返しの気持ちを持って頑張っていこうと思います。

☆おかもと・まよ １９７４年１月９日生まれ。高知県中村市（現四万十市）出身。９５年にデビューシングル「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」で２００万枚のセールスを記録。「Ａｌｏｎｅ」「そのままの君でいて」をはじめヒット曲多数。楽曲提供も多数手がけ、ソングライターとしても活躍。