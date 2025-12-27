1.鳴き止まない・パニックになる

猫をキャリーで移動させるときに、最も多いといわれるのが「鳴き続ける」「キャリー内で暴れる」といったトラブルです。とくに、普段外出に慣れていない猫ほど、環境の変化に敏感。車の揺れや音、見慣れない景色、人の気配など、猫にとって不安要素が一気に押し寄せます。

なお、覚えておきたいのが、移動中の猫が鳴く理由は決して「わがまま」ではないこと。「怖いよ」「どうすればいいの？」というSOSのサインなので、気を付けましょう。

強く鳴き続けると、呼吸が荒くなったり、脱水や過度なストレスにつながることもあるため、無視せずしっかりケアしてあげる必要があります。

2.脱走・飛び出し

キャリー移動で特に危険なのが、猫が突然飛び出すことです。好奇心旺盛な猫は、扉の隙間をこじ開けたり、わずかな穴から顔や前足を出してしまうこともあります。一度パニックになると、飼い主の手をすり抜け、道路や駅構内など、おかまいなしに暴走してしまいます。最悪の場合、事故につながってしまうこともあるのです。

キャリーからの脱走は「ちょっと扉を開けただけ」のスキが原因となることが多く、飼い主側の注意でほぼ防ぐことができます。ロックを二重にしたり、キャリーの中でも洗濯ネットに入れたりハーネスを着用したり、また目的地に到着するまでは開閉をしないことを厳守するだけで、この類のトラブルは防げるでしょう。「扉の扱い＝命を守る行動」と意識するのが大切です。

3.嘔吐や排泄

猫は人間よりも乗り物酔いしやすい動物といわれています。車の揺れや振動、いつもと違う環境のストレスが組み合わさることで、移動中に吐き戻したり、キャリー内で排泄してしまうことは珍しくありません。

特に、移動に慣れていない猫や神経質な性格の猫は、緊張や恐怖が生理現象として現れやすくなります。

キャリーに入っているとはいえ、車や電車の移動で、猫が吐き戻しをしたり排泄してしまうと排泄物で身体が汚れたり、衛生面で問題が出る場合もあるでしょう。

猫を酔わせないポイントは、出発前の食事を避け、4時間前くらいまでに食事を済ませることですね。また長距離移動では、猫の「気分転換」を考慮することも大切です。電車移動でしたら、一気に移動せずに途中でペットと泊まれる宿を予約したり、車であれば安全な場所に停めて猫の様子を見るなど、様子をみてあげましょう。

4.暑さや寒さによる体調不良

猫は体温調節が得意ではありません。意外にも猫は暑さに強い動物ですが、それでも昨今は猛暑続き。車内は数分で危険な温度に上昇します。猫のキャリーを運び込む前に、車内をエアコンで快適な温度（目安：22～26℃）にし、さらにそれを保つことが重要です。

その一方で、冬は冷えにより体調を崩すことがあるため、ブランケットや小型の湯たんぽを活用し、キャリー内を暖かくしてあげましょう。また暖房の利かせすぎにも注意が必要。空気が乾燥すると猫の喉や鼻の粘膜にも負担がかかります。

猫を乗せるときの車は暑すぎても寒すぎてもダメなので、およそ20～25度の範囲以内に収めるとよいでしょう。また電車で移動するときも、足元から暖房が出ていることがあるので、暖気の出口にキャリーを置かないよう気を付けてくださいね。

まとめ

先述したのは主なもので、この他にも、猫をキャリーケースで移動させるときのトラブルはあります。たとえば、過剰な毛づくろいや、キャリーをツメでガリガリひっかく行動、水分や食事の拒否、外側に向けての威嚇などがあげられ、いずれもストレスからくる問題行動です。

室内飼いの猫にとって外の世界は、まだ知らない刺激であふれています。私たち人間からすれば「たった数十分」の移動でも、猫は緊張や恐怖から時間を長く感じやすいといわれています。

だからこそ、温度や音、ニオイなど猫が安心して快適に移動できる環境を整えたり、こまめな体調チェックは必須。普段からリビングにキャリーを置いて、慣れさせておくなど、いろいろ工夫し、猫のペースで外出できるようサポートしてあげましょう。