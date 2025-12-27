「5年間同じ髪型」から脱却！【40・50代のイメチェン】は「大人ウルフ」で決まり♡

長く同じ髪型を続けていることで、マンネリ感が漂ってしまいがち。40・50代こそ、新しいヘアスタイルでイメージチェンジを図るのがおすすめです。今回注目するのは、軽やかなレイヤーと動きのあるシルエットが旬な「大人ウルフ」。ぜひこちらを参考に、若々しい印象を与えつつ、大人の魅力を引き立てるヘアスタイルを試してみて。

洗練された雰囲気が大人にぴったり

ふんわりとした丸みと首元のくびれが女性らしいプチウルフ。首元が引き締まることで、洗練された雰囲気が演出されています。@kitadani_koujiroさんは「結んでも良し、ワンカールでもおしゃれ」とコメント。40・50代の忙しい日常にもフィットしそうです。

くびれたシルエットで小顔見え

こちらは@kitadani_koujiroさんが「少し高めのクビレで丸顔の方もスッキリと」とコメントしているヘアスタイル。ウルフヘアのくびれたシルエットは、小顔に見えるのも嬉しいポイントです。レイヤーによって毛流れが引き立ち、軽やかな仕上がりになっています。

大人女性ならではの美しさを引き立てる

立体的なシルエットが洗練された印象を与えるウルフヘア。透明感のあるカラーを合わせて上品に仕上げています。@rico_salonさんによると「カラーリングは落ち着いたトーンのグレージュ」とのこと。大人女性ならではのナチュラルな美しさが引き立ちそうです。

冬のイメージチェンジにぴったり

こちらは@t.ikeda214さんが「オーダー多数の小顔ボブウルフ」と紹介しているヘアスタイル。ボブベースの短めの襟足が清潔感を演出してくれそうです。首元がすっきりしていることで、タートルネックやマフラーとの相性も◎ 冬のファッションにもマッチしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@rico_salon様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri