毎年、1年の始まりには特別番組が放送されて正月気分を盛り上げてくれる。2026年も数々の豪華な番組が放送予定だ。

たとえば1月1日の朝から放送される『新春！爆笑ヒットパレード2026』（フジテレビ系）では、今回も多くの人気芸人がネタを披露し、お祭りムード満点の笑いを届けてくれるだろう。また、1月4日の『バナナマンのせっかくグルメ!!新春SP』（TBS系）では、阿部サダヲ（55）や河合優実（25）といった豪華ゲストが美味しいグルメを堪能する。

そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60代の男女500人を対象に「絶対に観たい年始特番」についてアンケート調査を実施した。

第3位は長寿番組『さんまのまんま42年目もあの頃のまんまSP』（フジテレビ系）。

1985年に放送を開始した『さんまのまんま』は、明石家さんま（70）とゲストがトークを繰り広げるシンプルな形式ながら、来年の4月8日で42年目を迎える。1月2日のスペシャル番組では、『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場となったちゃんみな（27）がゲストとして登場。さらに田中将大（37）と里田まい（41）の夫婦もテレビで初共演を果たす。

アンケートでは、さんまの安定感抜群なトークを年明けに楽しみたいという声が多く集まった。奇をてらわない王道の笑いが、正月のゆったりとした雰囲気にぴったりなのかもしれない。

《さんまさんのトークが面白いから》

《若いころからずっとある番組なので安心》

《正月には、こういった明るい雰囲気の番組が良いと思う》

《いつも見ている番組で毎年楽しみにしています》

第2位は人気キャラが癖になる『月曜から夜ふかし元日SP』（日本テレビ系）。

癖が強い取材対象者の数々が名物になっている『月曜から夜ふかし』。元日特番では、恒例の投資家・桐谷広人（76）による株主優待生活への密着や、番組お馴染みの「フェフ姉さん」のダイエット企画などが放送される。

レギュラー放送から人気キャラたちの行方を見守ってきた視聴者は、特番での企画にも期待を寄せているようだ。お馴染みの面々のその後を知ることは、もはや親戚の近況を見るような気分なのかもしれない。

《今まで出演した人気キャラのその後や新企画が楽しみだから》

《桐谷さんとかフィフ姉が好きだから》

《レギュラー放送でも欠かさず見ているから》

《普段のレギュラー放送も見ていて、新年特番も毎年見ている。来年も楽しみにしている》

第1位は無敗記録の行方が気になる『芸能人格付けチェック! 2026お正月スペシャル』（テレビ朝日系）。

2005年から年明けの名物となっている『芸能人格付けチェック』が、2026年も元日に放送される。豪華芸能人たちを集め、一流のものを見抜くクイズを出題するという、シンプルでわかりやすい内容の同番組。視聴者も一緒にクイズに参加して楽しむことができる、正月にぴったりの番組だ。

特に視聴者の注目が集まっているのは、GACKT（52）の連勝記録が保たれるのかどうかだ。GACKTは2009年の初出演以来、個人としては一度も問題を間違えず現在までに81連勝を誇っている。本人やチームを組む相方にはプレッシャーがかかるが、さらに連勝記録が伸びれば盛り上がることは間違いなしだろう。

《毎年欠かさず家族で見ており、お正月番組の定番だと思うから》

《浜ちゃんとゲストの掛け合いが面白いし一緒に参加できて楽しめる》

《ガクトさんが出ると思うので、ずば抜けたセンスを見たい》

《毎年楽しみにしているしGACKTがどれだけ連勝するかみたいしテレビを見ながら挑戦できるから》