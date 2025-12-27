冬のボーナス48万円「子供を大学に行かせるのは正直しんどい」年収600万の40代男性が語る

今年もボーナスの季節がやってきたが、物価高騰が続く中で、手放しで喜べる人は少ないのかもしれない。保育士として働く東京都の50代女性（医療・福祉・介護／年収650万円）は、昨年に比べてわずかながら支給額が増えたものの、気持ちは晴れないようだ。

「昨年の冬のボーナスは額面85万7173円、今年の冬は86万6662円でした。気持ち上がっていましたが、物価上昇率から言うと足りません」世間一般から見れば決して少なくない金額だが、物価上昇分の負担増を考えれば、数千円の微増では物足りないのも不思議ではない。（文：境井佑茉）

「例え共働きでも子供を大学に行かせるのは正直しんどい」

さらに、夏のボーナスが好調だっただけに、落胆も大きいようだ。

「昨年は71万5512円で、今年が78万4424円。夏は昨年より7万近く上がっていたので、今回も額面アップを期待していたのですが、残念です」

一方、神奈川県の40代男性（事務・管理／年収600万円）は、勤務先の状況がかなりきついようだ。

「福祉系の仕事、立ち上げて間もない会社ですが40代理事兼管理職で年収は590万円。冬ボーナスの額は無理やりだして48万円」

ほぼ生活費に消えるという。また、「これでも出るだけ良い方」と、その実情をこう書いている。

「うちは子供が一人なので何とかなっていますが、これで例え共働きでも子供を大学に行かせるのは正直しんどいと感じています」

さらに男性は、部下たちのボーナスについても「職員数名（年収400万以下）は冬のボーナス26万〜30万程度で我慢してもらっています」と明かした。管理者として、スタッフに十分な報いを与えられない心苦しさが伝わってくる。

福祉業界は過酷な労働環境に見合った対価が得にくい構造がある。男性はこう結んだ。

「福祉関係でも夜勤がある職種であればもう少し稼げることは稼げますが、土日祝日どころか、年末年始も電話があれば現場対応に追われる姿を沢山見ており、割が合うとは思えないと感じています」

