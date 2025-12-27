どういうこと!? スーパーで店員から「表に出ろ！」と激怒された男性→「防犯カメラを確認させ、警察を呼ばせました」【衝撃エピソード再配信】

今年もキャリコネニュースは2000本以上の記事を配信。今回はスーパーの店員とトラブルになった男性のエピソードだ。客にぶつかり「裏に来い！」と恫喝、体当たりを繰り返す暴走バイトの結末とは――。

「店員は常にお客様に気を使うべき」とは言わないが、誤って迷惑をかけてしまったときは謝罪するのが筋だろう。ところが、店員に逆ギレされてしまったという投稿が寄せられた。大阪府に住む60代男性は、大手スーパーでの出来事をこう振り返る。

「値札を貼り替えてた若い男のバイトに、ぶつかられました。周囲の確認もせずに、いきなり後退りしてきたためです」

若い店舗スタッフの不注意だったようで、男性は思わず舌打ちが出てしまった。（文：永本はな）

「『裏に来い！』『表に出ろ！』の連発で、体当たりしてきました」

その相手にも、舌打ちが聞こえていたようだ。

「おまえ、なに舌打ちしとるねん！」

と怒鳴られた。男性は「いきなりおまえ呼ばわりです」と心の中でツッコミを入れ抵抗はしなかったようだが、相手はヒートアップし攻撃してきた。

「『裏に来い！』『表に出ろ！』の連発で、体当たりしてきました」

ウラなのかオモテなのか支離滅裂だが、恫喝の上に暴力をふるわれてはたまらない。かなり血の気の多いスタッフだったようだ。

男性は次のように対処した。

「横で見ていた店員に、責任者を呼ばせました。出て来た副店長に防犯カメラを確認させ、バイトの非を認めさせた上で、暴力行為で警察を呼ばせました」

その結果、このバイト店員は「当然、クビになりました」と顛末を語る。この場合、仕方のない結果だろう。さらに、クビになった店員の普段からの素行の悪さをこう推測していた。

「あくまでも想像ですが、同様のケースで詫びさせた成功体験があるのだと確信しています」

