第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９２回目の出場を果たす日大は、登録選手上位１０人の１万メートル平均タイムが２８分３３秒２９と出場２１チーム中５番目と日大史上最速布陣で挑む。新雅弘監督（６４）体制３年目の伝統校は、主将の中沢星音（せおん、４年）を大黒柱に躍進を狙う。前回大会はけがで欠場し、今季は春先に肺気胸を患って入院も経験。卒業後は一般企業に就職して第一線を退く予定で、現役ラストランとなる箱根路で、１２年ぶりのシード復帰へとけん引する。

苦境を乗り越え、集大成の大舞台に挑む。中沢は「目標としてきた箱根だからこそ、しっかり走り切り、心から楽しかったと思えるレースにしたい」と前向きに語る。

２年時の箱根駅伝後、責任感の強さを評価され、４年生の総意で３年から主将に就任。だが、昨夏に負った左膝下付近の疲労骨折で箱根予選会も、本戦も出走できず。前回大会で日大は最下位に終わった。「何もできない悔しさがあった」と歯がゆさを味わった。

悔しさをバネに今春から練習を再開も、練習中に息苦しさを感じて病院へ。肺気胸と診断され、最終学年での想定外の出来事に不安も募った。それでも走れない期間は、名門では異色の２年連続主将として存在感を発揮し、仲間を支えることに尽力した。「各選手に反省点や目標をよく聞いていた」と主将自ら献身的な姿勢を見せ、チームを一つにまとめた。その結果、今季は１万メートル２８分台以内の選手を１７人擁する史上最速軍団へと成長を遂げた。

リハビリを経て今年７月に戦列復帰。ピークを箱根一本に定めて調整を重ね、予選会ではケニア人留学生エースのキップケメイ（３年）に次ぐチーム２番手の個人４２位とけん引し、チームの４位通過に貢献。新監督も「よくここまで戻してくれた」と目を細めた。

２大会前に走った復路のエース区間９区での雪辱を希望する。「自分の実力不足もあって、仲間に迷惑をかけてしまった」と２４年は区間１９位と苦戦。今回はシード権争いの行方を左右する可能性もあるが「しっかり戦いたい」と前を向く。卒業後は一般企業に就職するため、箱根が現役ラストランだ。「陸上人生のすべてを出し切りたい」と中沢。「星音（せおん）」。星にまで名前が響くような人間になってほしい―。そんな願いが込められた名の不屈の主将が、苦楽を経て輝く力走を披露する。（綾部 健真）

◆中沢 星音（なかざわ・せおん）２００４年２月１９日、岩手・宮古市生まれ。２１歳。宮古市立第一中入学時に陸上競技を志すも、陸上部が廃部となりサッカー部に入部。一関学院入学と同時に本格的に陸上競技を始め、２１年の都大路では４区１０位。２２年に日大経済学部に入学。学生３大駅伝は１年全日本７区１８位。２年箱根９区１９位、４年全日本４区１３位。ハーフマラソンの自己ベスト記録は１時間３分６秒。１７３センチ、５８キロ。

◆日大 １９２１年創部。箱根駅伝には２２年の第３回大会で初出場。３５年からの４連覇を含め、歴代３位の優勝１２回。出雲駅伝は優勝５回。全日本大学駅伝は優勝３回。学生３大駅伝通算２０勝は駒大、日体大に続き、早大と並んで３位。練習拠点は世田谷区。タスキの色は桜色。長距離部員は４７人、学生スタッフ１３人。主なＯＢはマラソンで五輪３大会出場の宇佐美彰朗氏、箱根駅伝２度出場の俳優・和田正人ら。