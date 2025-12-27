◆報知新聞社主催 全国都道府県対抗中学バレーボール大会（２５日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）

男女のグループ戦が行われ、決勝トーナメント（Ｔ）に進出する３２チームが出そろった。８大会ぶりの優勝を狙う熊本男子（２組）は、セッター岩下遼大（３年）が躍動。愛媛と石川をフルセットで破り、１位突破を決めた。前回王者の東京（１３組）も決勝Ｔ進出。女子は、３度の優勝を誇る大分（２組）や、昨年Ｖの京都（１５組）がグループ戦で敗退。２７日に決勝Ｔ１回戦から準々決勝、２８日に準決勝と決勝が行われる。

司令塔の役割を果たした。熊本男子のセッター岩下はコートを広く使った自在のトスで２連勝に導き「素直にうれしい。（連係も）最初より合ってきて、いい形になってきた」と予選通過を喜んだ。

兄・将大の背中を追いかける。鎮西高（熊本）３年の兄は中学３年時にこの大会に出場し、アタッカーとして活躍。翌年２月の全国中学生選抜に選ばれた。兄からはアタッカー目線でアドバイスをもらい「生かせる部分は大きい」と岩下。兄弟での全国中学生選抜入りにも「追いつけるように」と意欲を見せた。

予選１位通過を果たして、決勝Ｔに挑む。兄から「優勝してこいよ」とエールが送られた岩下は「みんなが盛り上げてくれて楽しくできている。いらないミスや連続ミスを修正して、優勝したい」ときっぱり。あと４試合、勝ちきる。（森口 登生）

【大分女子】２大会前の準優勝チームが、グループ戦で姿を消した。大阪北、愛知に連敗。主将を務めた忠願寺陽茉（３年）は「悔しいけど、このメンバーでできたことに感謝でいっぱい」と涙をこぼした。２学年上で東九州龍谷高（大分）で活躍する姉・莉桜（２年）は、この大会で最優秀選手賞を獲得。「姉を超えることも目標だった。高校に行って、もっと全国で活躍できるように練習したい」と成長を誓った。

◆大会形式 男女とも４８チームが参加。３チームずつ１６組に分かれてグループ戦を行い、各組１、２位が決勝Ｔ進出。勝率が同じ場合は〈１〉セット率〈２〉ポイント率の順で決定。３セットマッチ（２５点ラリーポイント。グループ戦と準々決勝までは第３セットのみ１５点）とし、３位決定戦は行わない。