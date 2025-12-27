◆報知新聞社後援 全日本Ｕ―１２サッカー選手権第１日（２６日、鹿児島ふれあいスポーツランド）

１次ラウンド（Ｒ）４８試合が行われた。ヴィッセル神戸（兵庫）はＪリーグの下部組織のライバルで昨年大会の優勝チーム、東京ヴェルディ（東京）を５―０で圧倒するなどして２連勝。好スタートを切った。最多出場（２０回）を誇るディアブロッサ高田（奈良）もモンテディオ山形庄内（山形）を３―０で破るなど２連勝。２７日は残りの１次Ｒ２４試合と決勝Ｒ１回戦が行われ、ベスト８が決まる。

【ヴィッセル神戸（兵庫）】衝撃的な勝利だ。昨年の優勝チーム、東京ヴェルディ相手に序盤で３得点。後半にも２点を追加して圧倒した。中盤のポジションで攻守に存在感を示した根津圭一郎主将（６年）は「２連勝できたのは大きい。この勢いに乗って明日（２７日）、ベスト８に入って初優勝したいです」。開会式の選手宣誓では高市総理ばりに「走って走って走って走って走ってまいります」と宣言したが、「最後はちょっと疲れてしまいました」と苦笑いを浮かべた。

【ディアブロッサ高田（奈良）】２０回の最多出場を誇り、第３４回（２０１０年）の準優勝チームが２連勝と好調な滑り出し。乾良祐監督は「まずは初日の関門を突破したという感じ」と受け止め、「問題は明日（２７日）のヴァンフォーレ甲府戦。２連勝同士ですし、Ｊの下部組織は１対１でも守れるし攻めることができる。ウチにはそれがない」と気を引き締めた。チームは今年で創設５０周年の節目。関西の名門クラブの戦いはこれからだ。

◆大会方式 出場４８チームが１２組に分かれてリーグ戦を行う。各組１位に加え各組２位のうち上位４チーム計１６チームがノックアウト方式の決勝Ｒに進出。試合時間は４０分（前後半各２０分）で同点の場合、決勝Ｒ１回戦と準々決勝はＰＫ戦を行う。準決勝と決勝は１０分間（前後半各５分）の延長戦を行い、決着がつかない場合はＰＫ戦で勝利チームを決める。