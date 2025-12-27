ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる高知・明徳義塾中２年の須藤弥勒（１４）＝ゴルフ５／太陽自動車＝は２６日、四国中学校選手権（徳島・ＪクラシックＧＣ＝６３３７ヤード、パー７２）の最終ラウンドに臨み、８１とスコアを落として、通算２０オーバーで第１ラウンドと同じ６位から浮上できなかった。来年３月に行われる全国中学校選手権春季大会の出場権が得られる４位と４打差で全国切符を逃した。「何が何だか分からないくらいスコアが悪い２日間になってしまいました」と弥勒は肩を落とした。

２ラウンドともに得意としているグリーン上で苦しんだ。９月に群馬・太田市内の公立中から明徳義塾中に転校。フェアウェーが狭いコースで練習ラウンドすることが多く、ショットの練習に重点を置いていた。相対的にパットの練習量が減り、精度を欠いた。

「しばらく、試合がないので、冬休みに群馬に帰り、リフレッシュして、また、明徳に戻り、三木（逸子）監督の指導のもと、ゴルフを作り直していきたいと思います」と懸命に前を向いて話した。かつてジュニアメジャーで勝ちまくった「天才少女」が再び輝けるのか。弥勒は、勝負の２０２６年に向かう。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２２年１月からアマチュアも無制限でスポンサー収入を得ることが可能になったことで、ダブル所属契約のゴルフ５と太陽自動車をはじめ多くの企業から推定総額３億６０００万円以上の支援を受ける。今年９月に群馬県内の公立中学校から高知・明徳義塾中に転校した。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。