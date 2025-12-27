◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

暮れのグランプリ、有馬記念を担当するヤマタケ（山本武志）記者の「考察」展開編は、ジャスティンパレスに注目した。

まずは触れたいことがある。当初、今年は結構な消耗戦になると思っていた。それはサンライズアースがいたからだ。瞬発力勝負を避けたいタイプだけに道中で動くと踏んでいた。しかし、週中に回避が決定。思考回路を切り替えることにした。

今年は小林調教師が「行くだけ行け。それだけです」と抽選会で口にしたミステリーウェイの先手か。重賞３勝すべて逃げ切りのメイショウタバルの出方がカギだが、「ポジションはどこであれ、馬がリラックスして前半走ってくれれば」と武豊。ミステリーを見る離れた２番手でマイペースを刻めば、淡々と進む３番手以降はスローになる可能性は十分だ。

金曜朝の取材中。先週の中山を使った調教師から「今の中山（芝）は絶対に内」と聞いた。確かに先週日曜は芝６鞍で連対馬１２頭中１１頭が内を通った馬。そもそも、発馬直後がコーナーの芝２５００メートルは内枠有利の舞台だ。

ただ、実は近３年の連対馬６頭中４頭が早めに仕掛け、一気に位置を押し上げている。馬場の真ん中から外の馬が勢いそのままに、しぶとく末脚を絞り出す。昨年１０番人気で２着のシャフリヤールもこの形だった。

当初の想定より緩やかに流れそうな今年。好位や中団から長くいい脚を使える馬が怖い。ならば、ジャスティンパレス。今年の天皇賞・春、昨年の宝塚記念など勝負どころで押し上げる脚があり、２走前の天皇賞・秋のように最近は位置も取れる。自在なロングスパートが不気味だ。（山本 武志）