◇バスケットボール ウインターカップ2025 3回戦 福岡大学附属大濠(福岡)77-75開志国際(新潟)(26日、東京体育館)

2年連続優勝を目指す福岡大大濠は、高校1年生・白谷柱誠ジャック選手が33得点13リバウンドの活躍。オーバータイムにもつれた開志国際との一戦に勝利し、準々決勝に駒を進めました。

試合は、白谷選手の3ポイントで先制した福岡大大濠が、前半2クオーターを終えて45-28の17点リードで折り返し。しかし、後半は開志国際に主導権を握られると、第3クオーターで61-57まで返され、第4クオーターでは残り3分12秒に逆転を許します。

残り40秒には、福岡大大濠の吉岡陽選手がレイアップを沈め再び1点をリード。それでも残り11秒から、開志国際の平良奏龍選手にフリースローを1本決められ同点。72-72でオーバータイムに突入しますが、2年生エース・本田蕗以選手が土壇場の5得点で福岡大大濠が勝利をつかみました。

試合後、6本の3ポイントを含む33得点13リバウンドでチームをけん引した白谷選手は、「普段、確率が悪くても打ち続けた3ポイントが最初から入ったので、ガツガツいこうかなと思った。相手は自分の3(ポイントシュート)はないと話していた。思い切って打ちました」と試合を振り返りました。

対戦した開志国際には、日本代表でともに汗を流した高橋歩路選手や、イヘツ・グッドラック・チネドゥ選手が所属。白谷選手は「自分も負けたくないと思った。気合を入れてやった」とライバルの存在を意識したと話しました。

大会連覇へ、明日以降も続く熱戦に「この勝利がなければ、自分たちは明日のメインコートに立てなかった。3年生が最後の大会にメインコートでやることが、自分たちの役目でもあるし、今までの恩返しになる。メインコートに立つだけじゃなくて、優勝(が目標)」と意気込みを語りました。

◇男子準々決勝 対戦カード鳥取城北−北陸学院福岡大学附属大濠−土浦日本大学帝京長岡−福岡第一東山−八王子学園八王子