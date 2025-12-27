“映え”などが求められるSNSとは対照的に、ありのままの生活を記録した日記が、いま静かな人気を集めています。一般の人が書いた日記だけを集めた即売会には、共感を求める多くの来場者が訪れました。

■一般の人が書いた日記を“楽しみ”に…本の即売会『日記祭』





東京都世田谷区で11月30日、本の即売会『日記祭』が開かれました。売られているのは全て日記で、一般の人たちのものがほとんどです。

実は、こうした日記を楽しみにしている人も少なくありません。



客：

「劇的なドラマが起こらないのがいい。日記ってその人のことをすごく知れるというか。知らない人なのに、なぜか私もその人の恋愛とか悩みとかを一緒に追えている」



別の客：

「SNSはどちらかというと自己プロデュースみたいなところがあると思うんですけど、日記はそこまで飾り過ぎないところも見せてくれる」

■劇的な展開がないからこそ、リアルな人生が見えてくる





主催者は、愛知県津島市出身の栗本凌太郎さん(28)。古今東西の「日記本」などを集めた日記専門店の店長です。

栗本さん：

「人の日記を読むと、自分も書きたくなることが結構ある。イベントに来た人が『日記っていいかも』って思える。その人の生活に根付いた文章が、日付ごとに書かれているのが日記の面白さだと思っていて、何かを作ろうと思って作ったものではない」



評価されるためでも、バズるためでもない。ただ暮らしの中で書かれた言葉。SNSが当たり前の時代に、自分のために書く日記の面白さを伝えようと、年に2回、日記祭を開いています。



愛知県豊田市に住む会社員(製造業)・田宮紗希さん(27)も、何気ない一日の記録を日記に書いています。この日は、日記を本にしたものを20冊用意していたところ、14冊が売れました。

初めて日記本を作った田宮さん：

「（日記の魅力は）生活を大事にできることですかね。記録するということは『生活に目を向ける』ということじゃないですか」

■笑えるものから“生きた証”まで…様々な日記が集まる





会場には、ほかにもいろいろな日記が。中学時代の先輩・後輩で20年ぶりに書いた「交換日記風」のものや、子供の寝かしつけに奮闘する母親が書いたものもありました。

＜#寝てくれ日記 Rika＞

「かれこれ1時間半も寝かしつけ、全く寝ない感じで絶望中」



育児中の母親：

「かわいいけど寝てくれないっていう、今一番共感できる本だなと思って買いました」



笑える日記ばかりではありません。人生の重たい瞬間を日記に残した人もいました。

＜上司の訃報が来るまで 来たあと 一四＞

「8月14日、上司が亡くなった。41歳だった。もっと私の人生に関わってほしかった。仕事が手につかない。仕事が手につかないって、こういうことかと理解できた。しかし、まだ悲しみと涙は迫ってこない。まだ彼の死を、私の心が理解しきれていないのだろうか」



作者の一四さん：

「上司が生きた証みたいなものを、自分の中や関係者だけじゃなくて、少しでも多くの人に何かしらの形で残したいなと」



客ら：

「今日ここに来て、このあと（日記を）書いてみようかなと思いました」

「6冊買いました」



自分のために紡いだ言葉が、知らない誰かの心に届いています。