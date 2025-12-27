２大会連続のＷＢＣ出場を決めた巨人・大勢投手（２６）が２６日、守護神候補として意気込みを披露した。井端監督から中日・松山との「ダブルクローザー」として期待される右腕は「再び、各国、地域を代表する選手が集まる最高の舞台で日本代表の一員に選んでいただけたことは本当に光栄です。日本の連覇のために全力で腕を振ります」と誓った。

井端監督は会見で「当然、前回やっていますし、どこかは分からないですけど、８回、９回というところを任せられる投手」と構想を披露。プロ１年目の２２年から昨年までは守護神を務め、今季から「８回の男」を任され６２登板のフル回転で４６ホールド、最優秀中継ぎ投手賞にも輝いた右腕は「思い描いてもらっているピースにはまれるように集中したい」と、持ち場にこだわらず全力を尽くしていく。

前回のＷＢＣではチーム最多となる４登板（１勝）、無失点でチームの世界一に貢献。再び「１５」を背負うことも決まり「前回の経験は、自分の野球人生の中でとても大きな財産になっています」と成長につなげてきた。今年１１月１６日の韓国戦では１点リードの９回に登板し、痛恨の同点ソロを献上。「ふがいない形で終えてしまったので、やり返したい気持ちはある」と燃えている。ＷＢＣ連覇を決めるそのマウンドに立つためにも大勢が調整を進めていく。