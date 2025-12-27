俳優の田中哲司（59）がが26日に公開されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。26日公開の映画「緊急取調室 THE FINAL」で“心霊写真”を俳優の山本耕史（49）が解明したエピソードを明かした。

田中は、共演のでんでんから「心霊写真を見せてもらって…」と切り出すと、小日向文世は「あれ面白かった！」と手を叩いた。

その写真とは「お墓の心霊写真。でんでんさんが右と左に2人写っていたの」と説明。でんでんも親族でお墓参りに行った時に撮影したもので、2人のでんでんが「見つめ合ってるの」と補足した。

田中は「種明かしすると、パノラマモードで押しちゃって撮ったから、なんかうまい具合になっちゃった」と言い、でんでんも「おじさんが使い方分からなくて、ずっと撮っていた途中切っちゃったんだよね」とし、再びシャッターを押すまでの間に、でんでんが移動していたからだと説明した。

小日向は「でもさ、それを山本耕史が見てさ、“んっ!?”って解明するんだよね」と言うと、田中も「凄かった。“あ、ここにつなぎ目ありますね”」、小日向も「あの冷静さ」と感心していた。