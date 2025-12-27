「どっちのケント!?」FC東京に“Wハシモト”誕生でネット騒然「実況どうなるんだ？」
こんな偶然が、Jリーグで起こるのか。
2025年12月26日、FC東京は橋本拳人の契約更新に加え、橋本健人の完全移籍加入（アルビレックス新潟から）も発表。ダブル「はしもと・けんと」誕生でネット上は騒然となり、以下のような書き込みがあった。
「Wハシケンが揃った、つまり無敵」
「どっちのけんと!?」
「あっちのケントとこっちのケントってこと？」
新戦力の橋本健人は、技術、空間認識力、運動量を備えた左サイドバックで、正確無比の左足キックでチャンスを演出できる。今回の挑戦にモチベーションを高めており、「みなさんとともに新たな景色を見るために、FC東京に加わる決断をしました。その決断にふさわしい日々を積み重ね、覚悟と責任を持って戦います。よろしくお願いします！」とコメントしている。
Wケントの共演が楽しみなのは間違いないが、それについてこんな声もあった。
「実況、どうなるんだ？」
確かに、興味深い。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
