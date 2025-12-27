きょうは北陸から北の日本海側は冬型の気圧配置や寒気の影響で、雪となるでしょう。風も強いため、ふぶきによる視界不良に注意が必要です。また、沖縄は湿った空気が入り、雲が広がりやすいでしょう。一方、太平洋側は晴れて、空気が乾燥しそうです。

【予想気温】

全国的に気温が低く、厳しい寒さが続きます。西日本はきのうより高くなりますが、それでも福岡は8℃、大阪は9℃までしかあがらないでしょう。関東はきのうより低く、東京は9℃の見込みです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：-4℃ 釧路：-3℃

青森 ：-1℃ 盛岡： 1℃

仙台 ： 4℃ 新潟： 6℃

長野 ： 1℃ 金沢： 6℃

名古屋： 7℃ 東京： 9℃

大阪 ： 9℃ 岡山：10℃

広島 ： 9℃ 松江： 7℃

高知 ：11℃ 福岡： 8℃

鹿児島：11℃ 那覇：19℃

【週間予報】

あすは北日本の冬型も緩むため、日本海側の雪は昼頃にはやむでしょう。北陸や北日本の日本海側は年明けにかけて雪や雨が降りやすく、沖縄もスッキリしない天気が続くでしょう。一方、太平洋側はしばらく晴れて、元日は関東などで初日の出が見られそうです。