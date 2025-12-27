来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）の花巻東コンビら８選手を先行発表した。

環境やボールへの慣れという点から、菊池、松井のメジャー組への期待は高い。山本、今永、菅野らが参戦できるなら彼らが先発要員になってくる。

５人の国内組は、実績があり、沢村賞の伊藤を筆頭に今季しっかりと成績を残した選手たちだ。最優秀中継ぎの大勢、プロ野球新記録の５０試合連続無失点の石井と誰が考えても納得のいくメンバーだ。

平良は先発も、抑えもできる使い勝手のいい投手だし、種市は球に力があり、精度もいい。後半のピッチングを見たら外せない投手に成長したし、１イニングなら完璧に抑えてくれるだろう。石井もどんな場面でも登板できる。

国内組に共通しているのはいずれもパワー系の投手であること。リリーフはもちろんのこと、球数制限がある中で、大勢を除けば誰もが第２先発の役割も任せられる頼もしい選手たちだ。（スポーツ報知評論家・高木 豊）