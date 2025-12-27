NY原油先物2月限（WTI）（終値）

1バレル＝56.74（-1.61 -2.76%）



ニューヨーク原油の２０２６年２月限は続落。ウクライナ和平期待が重しとなった。２８日にトランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談する。米アクシオスに対して、ゼレンスキー大統領は日曜日の会談で停戦への枠組み合意を結ぶ意向であるほか、和平案を国民投票で判断する用意があると語った。ただ、ゼレンスキー大統領は国民投票には少なくとも６０日間の停戦が必要になるとも述べた。



時間外取引で２月限はもみ合った後、通常取引開始を控えて下落。通常取引が始まると５６．６５ドルまで下げ幅を広げた。



