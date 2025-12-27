「熱闘甲子園」そして「高校野球」の魅力を余すことなく伝える特別番組『熱闘甲子園 年末スペシャル』（ABCテレビ）が今夜よる11時に放送される。

これまで積み上げられてきた「夏の記憶」、そして2025年の熱戦を振り返りながら、スタジオトークと珠玉の映像で“冬”にも高校野球の熱気をお届けする。

◆冬に生まれる、新たな「熱闘甲子園」

毎年、夏を颯爽と駆け抜けていく高校野球。その歴史と感動を詰め込み、高校野球愛にあふれるスタジオトーク満載の1時間だ！ MCはおなじみの斎藤佑樹・ヒロド歩美。スタジオゲストには、高校野球大好き芸人として知られる山崎弘也（アンタッチャブル）に加え、日向坂46から小坂菜緒・清水理央の2名を迎える。清水理央は、2022年に市立船橋高校のチアリーダーとして甲子園に出場した経験を持ち、当事者ならではの視点でも番組を盛り上げる。

１．深堀〇〇世代！～同級生たちの今～

日本球界を席巻した「松坂世代」や「ハンカチ世代」、「大谷世代」など、甲子園のヒーローを中心とした世代にフォーカス。 今回は「大谷世代」「松井裕樹世代」の同級生たちが、今どこで何をしているのかを追跡。世代の主役の背中を追いかけ野球を続ける者、新たな道で奮闘する者たちの「今」を紹介する。

２．熱闘感動ストーリー『市船ソウル』

映画化もされた市立船橋高校の特別な応援曲「市船ソウル」。20歳の若さで亡くなった吹奏楽部OB・浅野大義さんが「どこにも負けない応援曲」として作曲し、流れると点が入るという“神応援曲”だ。ゲストの清水理央（日向坂46）は、2022年にチアとしてこの曲と共にアルプススタンドを盛り上げた。曲に込められた想いと絆を振り返る。

３．熱闘感動ストーリー「県岐阜商・日大三」

県岐阜商・横山温大選手： 生まれつき左手にハンデを持ちながら甲子園で活躍。大会後、斎藤佑樹が改めて取材し、その素顔に迫る。

日大三・本間律輝選手： 準優勝を果たした裏には、姉のお守りと手紙の存在があった。「大会期間中は読まない」と決めていた手紙を、夏が終わった今、開封します。そこに綴られていた言葉とは。

４．熱闘が誇る「珠玉のカット」＆エンディング

数十台の専用カメラが捉えた球児の一挙手一投足、その「お宝映像」を一挙紹介。さらに、ファン必見の過去の「熱闘甲子園」エンディングを歴代テーマ曲とともに振り返る。



「熱闘甲子園 年末スペシャル」

2025年12月27日（土）よる11:00 ～ 12:00

※放送終了後の12月27日（土）深夜12時より、バーチャル高校野球で配信開始

出演者：

【MC】 斎藤佑樹 ／ ヒロド歩美

【ゲスト】 山崎弘也（アンタッチャブル）、 小坂菜緒、清水理央（日向坂46）