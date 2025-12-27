松江の宍道湖ロケで折り返しを迎えた朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。第13週「サンポ、シマショウカ。」（演出：村橋直樹）の第65話のラストは神の国・出雲の黄昏。まさに神々の黄昏。トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が手をつなぎお互いの想いを確かめ合う姿を、八百万の神様たちが祝福しているかのようだった。

カメラはフィックス（固定）で夕日にピントを合わせていて、髙石とバストウはみごとに太陽を隠さないように動いている。手と手の隙間から夕日がチラ見えするのも見事で、スタッフも俳優もプロフェッショナルの仕事だと感じた。

トキの元夫・銀二郎（寛一郎）とヘブンの同僚・イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）が松江にやって来て、四角関係が勃発するも、それによってトキとヘブンは互いのかけがえのなさに気づく。銀二郎もイライザも、怪談を通じて交流を深めているトキとヘブンの間には入っていけないものを感じて身を引いた。

朝ドラでは、ヒロインの恋が成就する回になると視聴者が一斉にお祝いムードになり多幸感に包まれるのが常だ。その瞬間をドラマを見ながら、いつかいつかと待ち望む。カップラーメンがいつ発明されるかとかアンパンマンがいつ誕生するかを楽しみにして見るのと同じである。

ところが、『ばけばけ』に至っては祝福したい気持ちとなんだか釈然としない気持ちがまぜこぜになったのは筆者だけだろうか。トキとヘブンのモデル・小泉セツと小泉八雲が夫婦なので、当然の流れにもかかわらず、主要カップルが結ばれるエピソードにこんなにもやりきれない気持ちになるのは珍しい。『虎に翼』（2024年度前期）で寅子（伊藤沙莉）が星航一（岡田将生）に心引かれていくエピソード以来だろうか。これもモデルの史実に沿っているとはいえ、あんなに亡夫・優三（仲野太賀）がいい人だったので筆者は二夫にまみえないでほしく思ったものだ。

前夫がいい人すぎると視聴者は困ってしまう。『ばけばけ』は銀二郎がいい人すぎた。もともと実直であったが、別れてから4年、車夫から身を立て月給200円の事業家に上り詰め、松野家の面倒を見ることができるようになって迎えに来たのである。なんたる責任感。トキと一緒に観ると約束した『怪談牡丹燈籠』もまだ観ていないという。なんたる誠実さ。やさしくて働き者で怪談の趣味もあってイケメン。こんな人、なかなかいない。

にもかかわらず、トキはヘブンを選んだ。怪談の趣味が合う点において、銀二郎とヘブンは同じである。むしろ、銀二郎はトキの知らない怪談情報を知っているのだ。ヘブンに話した『鳥取の布団』は銀二郎から聞いたものだし、『牡丹燈籠』が東京で流行っている話も銀二郎から聞いたものだ。怪談大好きで、フミ（池脇千鶴）にせがんで聞かせてもらってきたトキだから、銀二郎と一緒になれば、お金の心配もないうえ、最新の怪談情報がもたらされるはずだった。なのになぜヘブン？

銀二郎に比べてヘブンは気が短く、メンタルが不安定で、なんだかわがままなところもあるし、なにより言葉が通じない。そんなヘブンをなぜトキが選んだのか。その理由を、長く傍らにいる人のほうに親近感がわくから、とするのはあまりに味気なさ過ぎる。理由をもうちょっと考えてみよう。

キーになるのは、ヘブンの「あなたの言葉、あなたの考え」という言葉ではないだろうか。ヘブンはトキに怪談を聞かせてもらうことになったとき、怪談の本の朗読ではなく、トキがこれまで聞いて覚えてきた話を彼女なりに聞かせてほしいと頼んだ。それによって期せずしてトキの自立の道が拓けたのだ。

それまで、トキ自身が怪談を聞かせてもらう受け身であったが、ヘブンによってトキが怪談を聞かせる能動の側に回った。『子捨ての話』に至っては、トキは独自の解釈も語っている。子供が捨てられて亡くなっても何度も同じ親のところに蘇ることを呪いではなく思慕の情とトキは捉え、ヘブンはそれに興味深く耳を傾けた。

家父長制の時代、女性は家事を担当し、家存続のために子を生み育てるという役割が課され、夫に付き従うのが当たり前と思っていたのが、ヘブンといると、自分の能力や考えを尊重してもらえ、ある種対等でいられることにトキは気づき、そこに得も言えぬ快感を覚えたのではないだろうか。銀二郎からはもらえなかったものをヘブンがもたらしたのだ。

対等どころか、ヘブンはトキを「トキ師匠」と敬うようにもなった。「女中」という下働きから「師匠」という上位に上がったのだ。それまで「おっちょこちょいの女中」とヘブンからイライザへの手紙に書かれていたように女中としても有能ではなかったトキ。リヨ（北香那）のような聡明さもなく、あまり役に立っていなかったが、こと怪談に関しては必要とされている実感が得られ、自己肯定感がぐっと高まったことだろう。

日本が西洋化したとき、女性の役割にも変化が生まれはじめたといえる。トキとヘブンが結ばれたことは、日本の女性の変化の象徴でもあると考えてもいいかもしれない。とちょっと堅苦しい話にしてみたが、やっぱり銀二郎が不憫すぎる。銀二郎が「やり直したい」と言った場も、ヘブンと手を繋いだ場も夕暮れの宍道湖。夕日を背景にシルエット状になったふたり、とまったく同じようなシチュエーションで（構図も似ていた）、かたやちょっと距離を置き、かたや手を繋ぐ。切なすぎる。しかも、同じ場所に見せて、ヘブンとトキの場面だけ宍道湖ロケというスペシャル感で、実は銀二郎とトキは違う場所で撮っているというのだ。それもこれも、『ばけばけ』とはトキとヘブンの物語だからと考えたらあまりに悲しい。波の音も違って聞こえてくる。宍道湖の波音のほうが筆者には柔らかく聞こえた。というのは冗談ではあるが。

ヘブンも魅力的な人である。2026年からの残り3カ月は夫婦の物語。対等な夫婦として歩んでいってほしい。

（文＝木俣冬）