À¶ÌîºÚÌ¾¡¢¡Ø119¡ÙSP¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¸ì¤ë¡¡¡Ö¡È119ÈÖÄÌÊó¡É¤Îºß¤êÊý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î3Æü21»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëSP¥É¥é¥Þ¡Ø119¥¨¥Þー¥¸¥§¥ó¥·ー¥³ー¥ë2026 YOKOHAMA BLACKOUT¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀ¶ÌîºÚÌ¾¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§À¶ÌîºÚÌ¾¡õº´Æ£¹À»Ô¤¬²£ÉÍ»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¡¡¡Ø119¡ÙSP¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»£±Æ¶¨ÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë
¡¡2025Ç¯1·î¥¯ー¥ë¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9ÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿À¶Ìî¼ç±é¤Î¡Ø119¥¨¥Þー¥¸¥§¥ó¥·ー¥³ー¥ë¡Ù¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤«¤é9ÏÃ¤Þ¤Ç¤È¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÎÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¤Ç200ËüºÆÀ¸ÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¡Ê¢¨ÇÛ¿®¿ô¤ÏTVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð¡£TVer¡¦FOD¤Î¹ç·×ÃÍ¡Ë¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ»ëÄ°Î¨¤ÎÁ´11ÏÃÊ¿¶Ñ¤Ï4.6¡ó¤ò³ÍÆÀ¡Ê¢¨¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£·î9ÏÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó³«¶É65¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ－¶µ¾ì0－¡Ù¡Ê2023Ç¯4·î´ü¡Ë°ÊÍè¤Î¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ»ëÄ°Î¨4.5¡óÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¡¢2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡¢¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤È¤â¤ËºÇ¹â¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡È¥ªー¥ë¿·ºî¡É¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¼ç±é¤ÎÀ¶Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¸«¾å°¦¡¢°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢Á°¸¶Þæ¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢º´Æ£¹À»Ô¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢¿·¤¿¤Ë»ÊÎá²Ý3·¸¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÄ¹ÌîÇî¡¢è½»Ò¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÌò¤ÇÇð¸¶¼ý»Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¶Ìî¤Ï¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¤È¤¤âËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢»£±Æ´ü´Ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤ÎÄ¹ÌîÇî¤µ¤ó¤Èè½»Ò¤µ¤ó´Þ¤á¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²£ÉÍ¤¬ÂçÄäÅÅ¤Ë´Ù¤ê¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÁ°²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢Ìó1Ëü·ï¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥³ー¥ë¤¬¸º¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡È119ÈÖÄÌÊó¡É¤Îºß¤êÊý¤ò¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£À¶ÌîºÚÌ¾¡ÊÇô¸¶ÀãÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡Ø119¥¨¥Þー¥¸¥§¥ó¥·ー¥³ー¥ë¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÎáÂæ¤ËºÂ¤ë¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡¢Æü¡¹´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´°àú³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÁàºî¤â¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ëºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥¿¥Õ¥¿¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌÊó¼Ô¤Î¶ÛÇ÷´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¥¸Í¹¯»Ë¤µ¤ó¤â¡È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»ÊÎá²Ý3·¸¤Ë¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ðー¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¤È¤¤âËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢»£±Æ´ü´Ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤ÎÄ¹ÌîÇî¤µ¤ó¤Èè½»Ò¤µ¤ó´Þ¤á¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£è½»Ò¤µ¤ó±é¤¸¤ëÌÊ´Ó¤Ê¤º¤Ê¤Ï¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤ÎÀã¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¾¡¼ê¤ËÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¸½¾ì¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï2026¿·½ÕSP¡Ù¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤â·ó¤Í¤Æ¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦º£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í»ä¤¬±é¤¸¤ëÀã¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï1ÎóÌÜ¤Î»ØÎáÂæ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï2ÎóÌÜ¤ÎÉûÂæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤¿Àã¤Î»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÎÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢º£²ó¤â»ÊÎá²Ý¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¤¬ÂçÄäÅÅ¤Ë´Ù¤ê¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÊýÃ£¤ÎÀ¼¤Ë»ä¤â¥Ñ¥ïー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë²¿¤«°ì¤Ä¤Ç¤â´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢Ìó1Ëü·ï¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥³ー¥ë¤¬¸º¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡È119ÈÖÄÌÊó¡É¤Îºß¤êÊý¤ò¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë