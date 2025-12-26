高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」運営会社の元代表が逮捕　物品詐取の疑い、被害総額は28億円以上か

警視庁が、レンタル名目で預かった腕時計を詐取したとして、高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」を運営していたネオリバース元代表の福原敬済と元社員の中山大志を詐欺容疑で逮捕したと発表した。福島は2024年に出国しており、警視庁が国際刑事機構を通じて国際指名手配していた。12月26日に帰国したところを警視庁が捕らえた。

福原らは、トケマッチのホームページに「時計を預託することで毎月の安定した収益を得ることができる」などと虚偽の内容を掲示。2023年8月ごろ、東京都内の男性から時価合計約1800万円相当の腕時計15本を詐取した疑いがある。

2024年1月、「トケマッチ」はサービス終了を発表したが、腕時計が返却されない事案が相次ぎ、同年5月時点で20〜80代の男女から合計約650件の被害届が提出された。被害規模は少なくとも腕時計約1700本で、時価計約28億円に上るとみられ、「ロレックス（ROLEX）」「オメガ（OMEGA）」「ウブロ（HUBLOT）」などが含まれていた。このうち約1300本は質入れ・売却されていたという。