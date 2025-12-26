TSTSがスパイバーと協業、ブリュード・プロテイン繊維を用いたセットアップを発売

「ティーエスティーエス（TSTS）」が、2026年春夏コレクションでスパイバー（Spiber）の「ブリュード・プロテイン™繊維（Brewed Protein™繊維）」を使用したアイテムを12月27日に発売する。ティーエスティーエス展開店舗で取り扱う。

ブリュード・プロテイン™繊維は、植物由来のバイオマス（有機性資源）を主な原料とした人工タンパク質素材。光沢と繊細さを併せ持つフィラメント糸やなめらかな肌触りの紡績糸など、多様な特性の材料を設計できるのが特長で、地球上に存在するタンパク質を発酵させて原料を生産できるため環境負荷が小さく、従来の合成素材に代わる次世代のマテリアルとして期待されている。

ティーエスティーエスの2026年春夏コレクション「CHOICE」は、「正しすぎるコレクション」を作るというコンセプトのもと、ルックブックに用いた全てのアイテムにGOTS認証を取得したものを含むオーガニックコットンやリサイクルポリエステル、リサイクルナイロンといったサステナブルな素材を使用している。

同コレクションの中で、瀧定名古屋が開発した梳毛のウール90%とブリュード・プロテイン™10%を混紡した光沢感のあるスーツ素材を採用したセットアップを用意。ラインストーンで全体を装飾したジャケット（66万円）とパンツ（38万5000円）、無装飾のジャケット（16万5000円）とパンツ（12万1000円）の計4型を揃える。