2025年のプロ野球は阪神とソフトバンクがリーグ優勝を飾り、日本シリーズではソフトバンクが5年ぶりの日本一を達成した。年俸の大幅アップを勝ち取った選手がいる一方、今季限りでユニホームを脱いで再出発する選手もいる。チームを去りゆく選手を紹介する「惜別球人」。巨人からは直江大輔投手（25）。

覚悟を持って臨んだ一年だったからこそ、直江は迷わなかった。「ダメだったら辞めようと思って今年を始めたので」。昨年、戦力外通告を受けながらも異例の再契約で臨んだが、2軍でも公式戦登板を果たせず、現役引退を決断した。

忘れられない試合がある。22年8月13日広島戦。6回を3安打無失点に抑えプロ初勝利を挙げた。「あの試合だけは本当に覚えている。プロ野球最後の1軍になるかもしれないと思って投げて、勝てたので、本当に特別な思いもある1勝」。2年目の20年から1軍のマウンドを踏んでいたからこそ、正念場を分かっていた。

濃い7年間だった。20年に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受けるなど、度重なる故障に2度の育成契約と支配下契約を経験した。「誇れるものとか何もないんですけど、7年間良い経験をさせてもらった」。まだ25歳。可能性があるからこそ、次の道を選んだ。

ジャイアンツアカデミーコーチに就任し「野球を好きでいてくれるように」と子供たちへの指導にあたる一方で「人との関わりを大事にして自分の方向性を見つけられれば。資格の勉強なんかも興味あります」と直江。ムダな経験なんてないと分かっている男らしい、決断だった。（小野寺 大）

◇直江 大輔（なおえ・だいすけ）2000年（平12）6月20日生まれ、長野県出身の25歳。松商学園2年夏に甲子園出場。18年ドラフト3位で巨人入り。21年7月にプロ初セーブ、22年8月13日の広島戦でプロ初勝利を挙げた。1メートル85、87キロ。右投げ右打ち。