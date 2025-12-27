【データで振り返る25年12球団記録レビュー】首位と26・5ゲーム差。5年ぶりに最下位に沈んだヤクルトの光明となったのがルーキーの荘司だった。球団の新人王は19年の村上以来、左腕投手では02年の石川以来23年ぶりとなった。

デビューから12試合連続無失点。さらに8月7日からは18試合連続無失点を記録するなど今季チーム2位タイの45試合に登板、2勝1敗28ホールド、防御率1・05と抜群の安定感を見せた。球団の新人で45試合以上に登板したのは14年の秋吉亮（61試合）以来11年ぶりだった。ホールドポイント（HP＝救援勝利＋ホールド）は30。新人の30HP以上は23年の渡辺翔（楽＝33HP）以来、セでは14年の又吉克樹（中＝33HP）以来4人目で球団初の快挙となった。

武器は奪三振率の高さだ。42回2/3を投げイニング数を上回る53奪三振。奪三振率11・18は今季30試合以上に登板したセ39投手では今季セーブ王の松山（中）の12・30に次ぐ2番目、左腕ではNo・1の数字だった。さらに被打率・138は、今季10イニング以上投げた両リーグの276投手の中で誰よりも良かった。

来季はクローザー挑戦を宣言している。04年五十嵐亮太以来22年ぶりとなる球団日本人投手セーブ王を目指し、2年目のジンクスをはねのけてほしい。（記録課・八田 朝尊）