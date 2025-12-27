本命は（4）ミュージアムマイルにします。内枠の偶数、無理のないローテーション、重量56キロ、中山との相性、そして今年の3歳馬のレベルの高さ…。

1つだけ気になっていたのが初めての距離2500メートルでした。2走前のセントライト記念の2200メートルまでしか勝ったことがなく、2400メートルのダービーは6着でした。しかし血統的に見ても母父がハーツクライだし、そこへ2枠4番に入ったことで6つもあるコーナーを距離ロスが少なく回ることができて問題はなさそう。C・デムーロならやってくれるでしょう。

○の（9）ダノンデサイルは、どの枠でも良さそうなのですが、もしもミュージアムマイルが真ん中より外の枠だったら◎と○を入れ替えようと思っていたくらい、2頭にあまり差は感じていません。何より昨年の有馬記念をレガレイラで制した戸崎騎手が、どちらでも乗れたはずなのにダノンデサイルの方を選択したのも無視できません。英国帰りの前走ジャパンCも3着だったように、どのレースも堅実に走ってくれます。

▲の（5）レガレイラは、戸崎騎手から乗り替わったのに「それでもルメールかよ！」って感じで、やっぱり外せません。長距離レースは特に、騎手も重要視せざるをえません。

…と、上位人気3頭になってしまっているので、予想はここまでにしようかと思うのですが、馬券に絡んできそうな（1）エキサイトバイオ、（3）ジャスティンパレス、（6）メイショウタバルに△を付けます。あえて☆は無しで、自分の感覚的にはこんな形で差をつけて馬券を検討してみたいと思います。（元阪神タイガース外野手）

【赤星氏の印】

◎（4）ミュージアムマイル

○（9）ダノンデサイル

▲（5）レガレイラ

△（1）エキサイトバイオ

△（3）ジャスティンパレス

△（6）メイショウタバル

◇赤星 憲広（あかほし・のりひろ）1976年（昭51）4月10日生まれ、愛知県出身の49歳。大府から亜大、JR東日本を経て2000年ドラフト4位で阪神入団。03、05年のリーグ優勝に中心選手として貢献し、9年間で通算1276安打。通算381盗塁。タイトルは新人から5年連続盗塁王、新人王。現役引退後は本紙の野球評論家を務める一方、競馬番組にも出演している。