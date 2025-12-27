日本ハムから国内フリーエージェント（FA）権を行使して西武に移籍した石井一成内野手（31）が26日、埼玉県所沢市の球団事務所で入団会見に臨んだ。3年契約で総額4億円プラス出来高払いで、背番号は4。今季球場別で最高打率を残したベルーナドームとの相性の良さを移籍の決め手の一つに挙げ、内野複数ポジションをこなせるが二塁での勝負を掲げた。

ベルーナの鬼になる。石井は入団会見で決意表明した。「ベルーナとの相性も移籍の決め手か？」と問われると、「そうです」と力強くうなずいた。

9年目の今季、3年ぶりに100試合以上となる108試合に出場。打率・259、6本塁打、30打点と安定感は示した。特にベルーナドームでは9試合で31打数12安打、打率・387、1本塁打、5打点と球場別トップの打率を残した。出塁率と長打率を足したOPSは1・070とエリートクラスをマーク。「西武のチャンステーマは嫌でした。点が入るぞ、と思う」とその雰囲気を称えた。好相性の理由は「よく分からない」と首をひねるが、「打席での景色が好き。前から感じていた」と説明。「そこでのプレーはワクワクする」は本音だ。

背番号は4。「1桁の番号は偉大な方がつけるもの。お荷物にならないよう」と覚悟をにじませた。日本ハムでの今季年俸4000万円はCランクとみられ、補償は必要ない。

守備は本職の「セカンドで勝負したい」と明かした。二塁で今季チーム最多先発出場59試合の滝沢や、山村、児玉、仲田ら若手との争いになる。「（FA宣言して）一番最初に声をかけてくれたのがライオンズさん。競争に割って入って、勝ち抜いて。貢献してファイターズ戦で打ちたい」と新たなホームでの大暴れを誓った。（大木 穂高）