小中学生の体力向上などを目的とした「第13回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール」が26日、東京・赤坂のTBSでオンライン審査が行われた。

規定曲の小学生部門で文部科学大臣賞に輝いたのは、マレーシアから応募したジョホール日本人学校のチーム「JSJ miracle smile cherries！！」。3〜5年生の12人でつかんだ栄冠。田代和花さんは「100点のダンスを届けることができました！」と喜んだ。

同部門で海外の学校が優勝するのは初。規定曲「僕の運転手、僕。」の前奏で全員で大きな1羽の鳥となり、最後には一人一人が鳥になって大空に羽ばたいていく雄大な世界観を表現した。クラブ活動の一環のため、休み時間や放課後などの短い練習でつくり上げた。昨年の同部門で文部科学大臣賞に輝いた加古川市立志方東小から赴任した改発大記教諭が指導しており、「日本に向けてマレーシアの良さを発信することができた」と喜んだ。

自由振付曲の小学校部門は富山大教育学部付属小の「全力！附属っ子レンジャーズ」が同賞に輝いた。鳥山大輔教諭は「合言葉の“輝け！全力スター”を体現するように、個人の輝きが強くなったことでよりクラス全体が輝いた」と成長に目を細めた。