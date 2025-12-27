2025年のプロ野球は阪神とソフトバンクがリーグ優勝を飾り、日本シリーズではソフトバンクが5年ぶりの日本一を達成した。年俸の大幅アップを勝ち取った選手がいる一方、今季限りでユニホームを脱いで再出発する選手もいる。チームを去りゆく選手を紹介する「惜別球人」。ヤクルトからは山下輝投手（26）。

現役引退を決断し、長く苦しいケガとの闘いに終止符を打った山下は「今年うまくいかなかったら終わりだと思ってプレーしていたので」としつつ「やっぱりめちゃくちゃ悔しいですよ」と4年間の日々を振り返った。

ドラフト1位で入団した1年目。22年9月30日の広島戦でプロ初勝利を挙げ、オリックスとの日本シリーズ第5戦にも先発した。順調なスタートを切るも、2年目の春に左肘の手術を受け「そこから左肘の可動域が全然出なくなって、スピードも落ちてしまった」。直球の最速が153キロから140キロ台前半まで落ちた。技巧派として生きる道も模索したが「限界があったし、通用しなかった」と現実は甘くなかった。

9月29日に戦力外を通達された。「できれば野球関係の仕事に携わりたいと思っていた」。球団からはスタッフへの転身を打診され「凄くうれしかった。選手としては何も貢献できなかったので。監督、コーチ、選手、他のスタッフからも信頼される存在になりたい」。2軍マネジャーに就任する見通しだ。

順風満帆ではなかったからこそ得たものもある。「投げやりにならず、努力を継続できたことは成長だと思います」。ニックネームは「かがやき」。次のステージで輝けるように愚直に忍耐強く目の前の仕事に向き合う。（重光 晋太郎）

◇山下 輝（やました・ひかる）1999年（平11）9月12日生まれ、千葉県出身の26歳。木更津総合で2年春夏、3年夏に甲子園出場。法大では4年秋に防御率0・98で最優秀防御率のタイトル獲得。21年ドラフト1位でヤクルト入団。1メートル88、98キロ。左投げ左打ち。