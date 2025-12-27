香取慎吾初の関西ローカルレギュラー番組、26年1.10スタート！ 自身が手掛けた番組ロゴ＆コメント到着
香取慎吾がMCを務める新番組『しんごの芽』（※芽は絵文字が正式表記）が、読売テレビにて2026年1月10日より毎週土曜23時30分に放送されることが決定。MCを務める香取からコメントが到着、彼が手掛けたロゴを使用した番組ビジュアルも公開された。香取の関西ローカルでのレギュラー番組は初。
【写真】香取慎吾初の関西ローカルでのレギュラー番組放送へ！ 「『うさかめ』でつよぽんが良くしてもらってて羨ましかった（笑）」
本番組は、新たな“未来のヒット番組”を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。
香取と共に番組を進行する月替わりのマンスリーMCも登場。初回となる1月のマンスリーMCを務めるのは2025年もテレビを席巻した「“令和”のニュースター」。
香取が初対面ながらも「僕から出演をお願いをした」という気になるマンスリーMCの正体は、2026年1月4日11時45分から放送される事前特別番組『香取慎吾が作る「しんごの芽」』（読売テレビ）で発表される。
番組ビジュアルは、香取慎吾が自ら制作した温かみのあるロゴと、番組モチーフでもある植木鉢や芽、そして何かをたくらんでいそうな香取の表情が印象的なインパクトあるビジュアルとなっている。
香取は「まさかまたバラエティ番組をレギュラーでやるなんて。でも嬉しいです、テレビが僕を育ててくれたから。それにうさかめ（読売テレビで放送中の『草なぎやすともの うさぎとかめ』）ではつよぽんが良くしてもらってて羨ましかった（笑）。ラジオで一緒になった時に（草なぎに）大阪で番組始まるんだよ、って伝えたら『へぇ〜』って言ってました（笑）。最初のマンスリーMCは共演が初めましての人です。会うのも初めて、だけど会いたいと思った人。なので僕から出演をお願いした人です」とコメントしている。
新番組『しんごの芽』は、読売テレビにて2026年1月10日より毎週土曜23時30分放送。
