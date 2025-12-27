µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¡ÖÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡×½é¤Î¡ÈÂçÌò¡É¤Ø·è°Õ
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¡Ö³«ËëÅê¼ê¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¼«³Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë£Çµå¾ì¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò½ª¤¨¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£¹¤Ï¡Ö¡Ê£²£¶Ç¯¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë¡ËÌ¾Á°¤ò°ì±þ½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«³Ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½é¤ÎÂçÌò¤ò¼Í»ß¤á¤ë¡£º£µ¨¤Ï£²£µ»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£±£±¾¡¡Ê£´ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£·¤È¥¨¡¼¥¹µé¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡££±£±·î£²£·Æü¡¢¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Î¾¡¤ÁÆ¬¤Î»³ºê¤¬ÍèÇ¯¡¢³«Ëë¤ÇÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¼«¤éÂçÌò¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¸Í¶¿¤¬Ã´¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ûÌî¤µ¤ó¤â¸Í¶¿¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££±Ç¯¤¦¤Þ¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î½éµå¤òÅê¤²¤ë¤ï¤±¤À¤«¤éÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¡¢Ìò³ä¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ËëÀï¤Ï£³·î£²£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Î£±»î¹ç¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î£±»î¹çÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê»î¹ç¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÀè¤Ë¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¼«¿È¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ËÎå¤à¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë