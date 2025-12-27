フジテレビは来年1月3日午後9時30分から、「119エマージェンシーコール2026 YOKOHAMA BLACKOUT」を放送する。

今年の1月クールに月9枠にて放送して好評を得た、女優清野菜名（31）主演「119エマージェンシーコール」のスペシャルドラマ。司令課3係のメンバーがパワーアップして帰ってくる。

主人公の粕原雪を清野が演じ、兼下睦夫を瀬戸康史（37）、新島紗良を見上愛（25）、与呉心之介を一ノ瀬颯（28）、箕輪健介を前原滉（33）、高千穂一葉を中村ゆり（43）、堂島信一を佐藤浩市（65）が、それぞれ前作に引き続き演じる。

さらに、長野博（53）、莉子（23）が新たに加わる。

同作は消防局の通信指令センターを舞台に、個性的な指令管制員たちが、困難な状況にチームとして立ち向かう中で、それぞれに抱える葛藤や問題をも乗り越えて成長していく群像劇。日常の現場で繰り広げられるさまざまな人間模様と、一瞬一瞬の緊張感の中で命を救うことにひたむきに働き続ける指令管制員たちの姿を「ありのままに」お届けするヒーロードラマとなっている。

清野は「私が演じる雪は、今までは1列目の指令台に座ることが多かったのですが、今回は2列目の副台に入ることも多いので、成長した雪の姿をお届けできればと思っています」とコメントを寄せた。さらに「人の命をつなげようと、今回も司令課のメンバーたちが一生懸命頑張っています。横浜が大停電に陥り、ヘリコプターが出てくるなどスペシャルドラマならではの壮大なスケールの物語になっています」と期待を込めた。

楽しみに待つ声が多く「私もパワーをいただいています。このドラマを放送することで、見てくださる方に何か1つでも感じ取っていただけるものがあるといいなと思っています」と感謝。

また、「前回放送されて、約1万件のジャンクコール（いたずら電話）が減ったと聞いたので、このドラマが“119番通報”の在り方をまた改めてお伝えできればいいなと思っています。ぜひご覧いただけたらうれしいです」と呼びかけた。