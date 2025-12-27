µð¿Í¤¬»Å»öÇ¼¤á¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼£Ö°ï¤Ë¡Ö»ÄÇ°¤Ê°ìÇ¯¡×Íèµ¨¥ê¡¼¥°£Ö¡õÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÇ¯Æâ¤Î¶ÈÌ³¤ò½ª¤¨¤¿¡£»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï»Å»öÇ¼¤á¼°¤Ç¿¦°÷¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡Öº£Ç¯¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢£¶·î¤Ë£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ø¤µ¤µ¤²¤ëÍ¥¾¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹Íèµ¨¤Ø¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏÉ¬¤º¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯É¬¤º¼ã¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£