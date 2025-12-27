こんにちは、土曜に登場となりましたエクアです。25年のG1予想も最後。悔いのない予想をします。

過去10年、5番人気以下で馬券圏内は11頭。うち4頭は牝馬で、今年は考慮に入れなくていいと思います。レガレイラは人気馬なので。牡馬7頭を列挙。○数字は着順。

15年（1）ゴールドアクター

15年（2）サウンズオブアース

18年（3）シュヴァルグラン

21年（2）ディープボンド

22年（2）ボルドグフーシュ

23年（3）タイトルホルダー

24年（2）シャフリヤール

＜1＞7頭とも芝2400メートル以上のG1で馬券圏内＜2＞6頭は菊花賞か天皇賞・春で馬券圏内＜3＞6頭は阪神の重賞で連対。

つまり中距離以上のG1で実績があり（＜1＞）、ステイヤー資質があり（＜2＞）、瞬発力に寄りすぎないペースのレースで結果を出していること（＜3＞）が有馬の牡馬穴馬が満たすべき条件。＜3＞が中山ではなく阪神なのは、前述の穴馬には関西馬が多く、中山で走る機会が少ないため。あと個人的な見解ですが、こうしたフィルター機能に使うとき、公平性は阪神の方が上かと。

ともあれ、＜1＞〜＜3＞に5番人気以下必至の条件を付けると該当は1頭しかいません。

◎ジャスティンパレス。

23年天皇賞・春勝ち馬であり（＜1＞＜2＞）、同年阪神大賞典勝ち馬（＜3＞）。有馬記念出走は4年連続。過去2年も前述条件を満たしました（1回目は＜3＞満たさず）が、23年は1番人気4着、24年は4番人気5着。馬券にはなっていませんがあと一歩。満を持して？の人気薄出走。ラストランで圏内突入です。パカラッチェ！（Vチューバー）