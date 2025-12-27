来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）の花巻東コンビら８選手を先行発表。心強い先輩とともに、大谷が連覇へ先導する。大谷も含めれば、第一陣は全て投手。強豪国に対抗する“最強方程式”はどうなるのか。侍ジャパン担当の長井毅記者が「占う」。残りの２２選手は、１月中旬に発表を予定する。

今大会の投手陣の中核を担うであろう８人の侍を見渡すと、井端監督のこだわりを随所に感じた。ＷＢＣ球への対応に時間がかかることを加味して、投手陣は早期決定を望んでいた。ＭＬＢ側との手続きが滞っている状況から内定している山本と所属先が未定の菅野の発表はなかった。それでも、投手での起用が不透明な大谷を除いた７投手だけでも“歴代最強級”の投手リレーが組めそうだ。

ゲームメイク力の高い菊池は先発ローテで回すとして、ほかの投手たちには柔軟な起用法が予想される。これまで第２先発の重要性を力説してきた指揮官。１次ラウンド（Ｒ）の球数制限は前回大会と同じ６５球を想定する。「前回大会とかを見ていても、イメージより投げるイニング数は少なくなる。どんどん代えていくのがいいのかな」と、小刻みな継投策が勝利のカギとみている。沢村賞右腕の伊藤と種市は仮に先発が崩れた場合のロング救援も可能な“使い勝手”の良さが買われたといえる。

中盤以降の布陣は分厚い。各イニングで救援のスペシャリストを投入できる。「中継ぎのところではみんな抑えとか８、９回の経験がある投手。そこはこれから投手コーチと決めたい」。６回には今季５３試合で防御率０・１７の石井を、７回にはメジャー通算１２５登板の松井、８回には３１セーブを挙げた平良、９回には通算８１セーブで今季は４６ホールドの大勢を配置できる。中継ぎの左腕は松井だけだが、井端監督は救援に求める絶対条件に「右でも左でも、１イニングを完了できる力」を挙げており、各球団でストッパーを任せられる一線級を招集。さらに救援陣を増やすとしても、この４人が軸となるだろう。

米国、ドミニカ共和国などライバルが売りにする「パワー」では分が悪いが、細かな継投策を講じられる「投手力」では日本にアドバンテージがある。連覇という難題を、強固な方程式が解く。