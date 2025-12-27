３人組ロックバンドのＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが、３１日放送の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合ほか、後７・２０）で大トリを務めることが２６日、分かった。同日に曲順が発表されたもので、バンドが紅白の大トリを務めるのは史上初めての快挙となる。

また、オープニングの「放送１００年 紅白スペシャルメドレー」でも、ミセスはトップバッターとして「夢であいましょう」を歌唱するため、ミセスに始まりミセスに終わる紅白となる。

ミセスは２０２３、２４年と２年連続で日本レコード大賞を受賞。今年に入っても勢いは止まらず、５月には新設された国際的な音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ」で最優秀アーティスト賞を受賞。７月には横浜で２日間にわたって１０周年を記念した野外ライブを開催し、１０万人を動員。今月２０日に閉幕した５大ドームツアーでは５５万人を動員した。

まさに国民的バンドとなり、記憶にも記録にも残るミセスのフェーズ２が、紅白の大トリという音楽界最高の舞台で締めくくられる上に、史上初という栄誉も重なる。

平成最後の紅白となった第６９回（１８年）ではトリと大トリの後でサザンオールスターズが登場し、北島三郎や松任谷由実も巻き込んだ圧巻のステージで平成を締めくくった。ミセスは大みそか、どのような伝説を打ち立てるのか。