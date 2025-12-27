阪神は26日、先発候補のカーソン・ラグズデール投手（27＝ブレーブス）との契約を発表した。背番号46。単年契約で年俸は推定80万ドル（1億2480万円）。投手としては球団史上最長身の2メートル3のジャイアント右腕は、球団を通じて意気込みを届けた。

「歴史ある阪神タイガースに入団できることをとても光栄に思います。また、日本でプレーする機会をいただけたことにとても感謝しています。野球キャリアの新しい章の始まりに興奮しており、2026年が素晴らしいシーズンになるのを楽しみしています」

投球の軸が3割を占める130キロ前後のカーブだ。縦割れタイプで、2メートルを超す身長から平均落差が1メートル37もある。打者からすれば頭の上から落ちてくるようなもの。これほどの高低差は、日本では投げ手が皆無に等しい。関西で一番高い建物をもじった“あべのハルカス・カーブ”として猛威を振るいそうだ。

直球も平均150キロを出し、マイナーでは奪三振率11・1を誇った。メジャー2試合の登板で、シーズン50本塁打以上を4回マークしたヤンキース・ジャッジからストレートで三振を奪っている。

マイナー通算21勝22敗、防御率4・36の成績はパッとしない。ただし80試合を投げた先発経験は豊富で、日本で化ける可能性はある。球団の竹内孝行副本部長は先発ローテーションの一角として期待し、「角度があり、速い球を投げられる。（打者は）角度負けと速さ負けもする。日本のピッチャーにはなかなかいないタイプ」と特徴を説明した。

藤川監督がこのオフに獲得した助っ人投手はいずれも特徴的だ。ルーカスは左の剛球派の先発で、モレッタは魔球“逆方向スライダー”を投げる抑え候補。そして、ラグズデールは群を抜く「高さ」が武器。チームにいないタイプばかりをそろえ、2連覇への土台を踏み固めている。（倉世古 洋平）

◇カーソン・ラグズデール 1998年5月25日生まれ、米フロリダ州出身の27歳。20年ドラフト4巡目でフィリーズ入団。21年1月にトレードでジャイアンツ移籍。25年は8月3日にオリオールズ移籍。9月14日ブルージェイズ戦でメジャーデビューの後、17日にブレーブス移籍。さらに25日のオリオールズ復帰を経て、オフの11月13日に再びブレーブスへとチームを渡り歩いた。2メートル3、106キロ。右投げ右打ち。