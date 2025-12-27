「スピードスケート・全日本選手権」（２６日、長野市エムウェーブ）

男子５００メートルで、新濱立也（２９）＝高崎健康福祉大職＝が３４秒４０で２位に入り、２度目の五輪代表を確実にした。森重航（オカモトグループ）が３４秒３６の国内最高記録で初優勝し、２度目の代表を手中に収めた。２人は日本連盟が設定した派遣標準記録の最高位「ＳＳ」の３４秒５１を上回った。女子５００メートルは既に代表確実の吉田雪乃（寿広）が３７秒３６の大会新記録で初優勝。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は３７秒６０の２位で出場権獲得を有力にした。高木はＷ杯の結果で日本連盟の基準を満たし、１０００メートルと１５００メートルで代表入りを決めている。

立ちはだかる壁を打破し、最高のガッツポーズが飛び出した。新濱が２大会連続の五輪切符を確実にし、喜びを爆発させた。

「４月の交通事故から始まって、つらくなかった時期はなかった。結果につなげられたことに一安心している」

力いっぱいスタートを切り、スピードを落とさなかった。ゴールを越えると、すぐに好タイムを確信。「試練をなんとか乗り切れた」と胸をなで下ろした。

困難続きのシーズンだった。４月に沖縄・石垣島での合宿中に顔面を骨折する大けが。勝負の五輪シーズンに後れを取った。さらに、今大会の直前に今季使用してきたブレード（刃）が割れるアクシデントもあり「絶望的だった」と語る。

支えてくれたのはカーリング女子ロコ・ソラーレの妻、吉田夕梨花だった。この日も会場に駆けつけ「常に前向きにさせてくれる」という頼もしい存在。９月のカーリング五輪最終予選代表決定戦で敗れた吉田に「ミラノの舞台は託したよ」と言われていた。妻の前で結果を残し「少しは恩返しできたかな」と照れくさそうに笑った。

北京五輪は２０位だった５００メートル。悔しい思いをして４年。紆余（うよ）曲折を経てたどり着いた大舞台へ「誰よりも強い気持ちを持って、誰よりもつらい時期を過ごしてきた。自分のできる最大限の準備をした上で、自分らしい滑りをして結果を残した」。吉田の思いも背負い、思い切り臨む。