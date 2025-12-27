阪神の才木浩人投手（27）が26日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1億3000万円増の年俸2億5000万円（金額は推定）でサインした。球団生え抜きの先発投手では23年青柳晃洋の2億4000万円を抜いて歴代最高額となった。今オフ、ポスティングシステムでのメジャー移籍の希望もあった右腕は一度、夢を封印。低酸素施設でトレーニングに励み、完全無欠の先発投手を目指す。

この冬、才木は息も絶え絶え、進化を目指しているという。

「（今オフは）酸素系の持久力を上げたり。いま結構やってて、低酸素の施設で全力でバイクをこぐとか。（酸素濃度を下げた部屋で）ストレッチとかジョグするとか」

向上心の塊とも言える右腕が、今オフたどり着いたのが、低酸素環境下で行うトレーニングでのフィジカル強化だった。「知見のある方に紹介していただいて。すごく良さそうだなと」。神戸市内の施設で励むのは、標高2500メートルや3000メートルといった高地環境下で行う低酸素トレーニング。「やっぱりしんどいっすよ。酸素薄いんで。頭痛くなったり、目がチカチカしたり」。平地では味わえない厳しい状況の中で汗を流している。

「できるだけ長いイニングを、出力を落とさず投げるというところのトレーニング」

明確な課題と向き合うからこそ、行き着いた“高み”だ。今季は12勝を挙げ、規定投球回に到達しての2年連続1点台となる防御率1・55でキャリア初のタイトルを獲得。先発陣をけん引も、イニング数は昨季の167回2/3から157回に減少した。イニング別で見れば7回に最多の10失点。中盤から終盤にかけてのスタミナ面が伸びしろとも言える。

「野球ってやっぱり無酸素運動なんで、球数投げても（持久力が）落ちないようにというのを低酸素の施設でやると効率よく上がる」。低酸素トレは30分動くだけで2時間の運動効果があるともいわれる。まさにドラゴンボールでいう「精神と時の部屋」で才木も「効率が良い。イニングを投げても疲労しにくい体がつくれるかな」と“超進化”を狙う。

契約更改では、球団生え抜きの先発で最高額となる2億5000万円でサイン。今オフは球団から容認されなかったポスティングシステムでのメジャー移籍も「そっちは全く別。契約の話だけ」と話題に出なかった。夢は一時封印し、来季へ向けて視線を鋭くした。

「やっぱり昨年の方が良かったなっていう数字も多いし。見てる人全員が納得できるぐらいのパフォーマンスを出したい」

タイトル“全獲り”を野望に掲げる右腕は、自身を追い込みながらてっぺんを目指す。（遠藤 礼）