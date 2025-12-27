「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

サウジアラビアで開催される世界戦興行の前日計量が２６日、リヤドで行われ、メインを飾る４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝はリミットを約２００グラム下回る５５・１キロ、ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝は５４・９キロでクリアした。スーパーバンタム級転向初戦の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は５５・１キロでパス。スーパーフライ級転向初戦で３階級制覇を狙う寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝は２００グラムアンダーの５１・９キロで、出場全１０選手が一発で通過した。

サウジ決戦に向けて全ての準備が整った。尚弥は公開で行われたセレモニー計量で、前日に続いてピカソと真っ正面から対面。好戦的な若きメキシカンとフェースオフで約５２秒間、至近距離でにらみ合い、日本から訪れたファンも見守る中で火花を散らした。

来年５月に計画されている中谷との東京ドーム決戦に向けて、お互い最後の前哨戦として初めてそろい踏みとなった今大会。一度は流れたピカソとの一戦については「スーパーバンタム級で戦っていく上で必要な一戦」と受け止め、２００グラムアンダーの肉体をつくりあげた。今年４戦目にして大橋ジムの大橋秀行会長に「今年一番の出来」と言わしめた。

また、決戦前にサプライズ報告もあった。尚弥は公開イベント前に日本メディアの取材に応じ「（大橋）会長からは、来年５月にフェザーもあり得るから準備しておけよと言われている。会長の中で中谷戦か５階級制覇のどっちがいいかと（選択肢がある）」と激白。来年５月に中谷潤人との東京ドーム決戦が計画されているが「この試合が終わって会長が最終的な交渉に入るが、どっちに転ぶかわからないとサウジに来てから言われた」と明かした。

ただ、これも仮定の想定だといい「（今大会の両者の）結果次第もあるし、（フェザー級での試合も）あり得るから準備しておけと。自分としても中谷戦も盛り上がるし、５階級制覇も盛り上がる。決まった試合で、どっちでも自分は準備するだけ。仮定の話で、明日も終わっていないし。（動揺は）全くない。どちらにせよ準備するだけ」と淡々と語った。