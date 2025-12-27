来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）の花巻東コンビら８選手を先行発表。心強い先輩とともに、大谷が連覇へ先導する。大谷も含めれば、第一陣は全て投手。強豪国に対抗する“最強方程式”はどうなるのか。残りの２２選手は、１月中旬に発表を予定する。

先行発表された８人の中で、メジャー組は大谷、菊池、松井の３人のみ。山本、菅野、鈴木、岡本、村上は出場が内定しているものの、ＭＬＢ側との手続きの遅れや所属先が未定のため、１月中旬に発表される見通しだ。

この日は「ある程度は固まっているが、油断してほしくない」との理由で野手の発表は見送られた。指揮官は今後の選考について「自主トレなどでのコンディション確認や、各所属チームとの調整が整いましたらお知らせします」と説明。シーズンの疲労を考慮され、１１月の韓国との強化試合には未招集だった近藤、周東や、メジャー組のメッツ・千賀、レッドソックス・吉田らの状態のチェックに加えて、韓国戦で国際球の対応に苦しんだ投手の見極めなども予定されている。

１５人を想定している投手は大谷の投手起用の可否で残りは７か８人となる。第２先発を重視する監督の方針もあり、韓国戦で好投した北山や曽谷の招集を検討。救援は松山、杉山、藤平らの中から１、２人が入ることになりそうだ。