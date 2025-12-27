阪神は２６日、前米大リーグ・ブレーブスのカーソン・ラグズデール投手（２７）と来季の契約を締結したと発表した。単年契約で推定年俸８０万ドル（約１億２４８０万円）。背番号は４６に決まった。１５０キロ超の速球とカーブが武器で、デュプランティエが抜ける先発ローテの一角として期待される。２７歳と伸び盛りな２０３センチの長身右腕は日本での成功を誓った。

デュプランティエの穴は２０３センチ、１０６キロの大型右腕が埋める。アメリカ出身の２７歳。ラグズデールは球団を通して「歴史ある阪神タイガースに入団できることをとても光栄に思います。また、日本でプレーする機会をいただけたことにとても感謝しています」と夢と希望を膨らませた。

今季はオリオールズでメジャーデビューを飾り、中継ぎで２試合に登板した。５イニングで８失点と不本意に終わったが、本職は先発だ。マイナーでは３チームで計２６試合（１９先発）に投げ、７勝８敗、防御率５・２２の成績を残している。

１５０キロ超の速球は伸びがあり、縦割れの大きなカーブが武器。スライダー、スプリット、シンカーと多彩な球種を操る。マイナー通算ではイニング数以上の三振を記録。まだ２７歳と若く、伸びしろにも期待できそうだ。

竹内球団副本部長は「リリースの高さが有効になるんじゃないか。角度のあるボールで速い球を投げられる。なかなか日本のピッチャーにはいないタイプ」と特徴を説明。今季６勝を挙げたデュプランティエの流出は痛恨だったが、ラグズデールも無限の可能性を秘めている。先発ローテ入りについても「十分あるんじゃないですか」と期待を込めた。

補強はひとまず一区切りとなりそうだ。悲願の連覇へ、今オフは積極補強を展開。ディベイニー、モレッタ、ルーカスに続いて、ラグズデールを獲得した。ポジションも遊撃、中継ぎ、左右の先発と、補強ポイントを確実に強化。ドリスを含めて支配下の外国人選手は５人で臨むことになる。

リーグ屈指の先発ローテは一段と厚くなった。村上、才木のダブルエースを軸に、高橋、大竹が続く。ここに２０３センチのラグスデールと２０１センチのルーカスが加われば、連覇も見えてくる。

ラグズデールも異国での新たな挑戦に、興奮を隠せない。「野球キャリアの新しい章の始まりに興奮しており、２０２６年が素晴らしいシーズンになるのを楽しみにしています」。伝統のタテジマに袖を通し、サクセスストーリーを紡いでいく。

◆カーソン・ラグズデール（Ｃａｒｓｏｎ Ｒａｇｓｄａｌｅ）１９９８年５月２５日生まれ、米国フロリダ州出身。２７歳。２０３センチ、１０６キロ。右投げ右打ち。サウスフロリダ大から２０年ドラフト４巡目でフィリーズと契約した。２１年ジャイアンツ、２５年はオリオールズへ移った。